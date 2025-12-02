MARTEDì, 02 DICEMBRE 2025
Bari, “In attesa del bus scelgo un libro”: Amtab presterà libri gratuitamente a utenti e dipendenti

Il nuovo servizio nell’area di sosta di Largo 2 Giugno dal 4 al 6 dicembre

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Dicembre 2025 - 17:49
L’AMTAB SpA, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, informa che dal 04/12/2025 al 06/01/2026, presso la sala di attesa adiacente all’area di sosta di Largo 2 Giugno, nell’ambito del progetto: “in attesa del Bus scelgo un libro”, promosso dall’Associazione Culturale “BARINQUARTA”, saranno presenti alcuni volontari che
assisteranno quanti vorranno cimentarsi nella lettura avendo a disposizione oltre 300 libri che vanno dai classici della letteratura a romanzi, gialli, genere fantasy, fiabe e storie per bambini.

AMTAB crede fermamente nel potere della lettura a tutti i livelli, evidenziando come tale attività ci cambia e ci arricchisce, in quest’ottica offriamo una nuova opportunità ai nostri Utenti accostando mobilità, cultura e fantasia. “Leggere è un viaggio” una metafora che descrive come la lettura trasporti la mente in altri luoghi, tempi ed esperienze, proprio come un viaggio fisico. “Leggere è bello” perché arricchisce la mente e il corpo, stimolando la curiosità, l’empatia e la creatività, riduce lo stress e migliora la memoria, la concentrazione e le capacità linguistiche. I libri saranno prestati gratuitamente agli utenti dell’azienda AMTAB e ai propri dipendenti.

