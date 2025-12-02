Bari, traffico sul ponte Padre Pio per opere Brt. Il Comune: “Entro la fine della settimana saranno conclusi”

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi dell’Unione Europea “Next Generation” – Trasporto rapido di massa – Misura M2C2 – Inv 4.2 del PNRR, sono partiti ieri i lavori sul ponte Padre Pio in via Omodeo per la realizzazione del primo tratto della viabilità di progetto, funzionale all’adeguamento infrastrutturale del sistema Brt.

L’intervento, che prevede il restringimento di carreggiata e l’istituzione del divieto di transito nella fascia oraria notturna, dalle ore 23.30 alle ore 5.30, si concluderà entro la fine della settimana in corso, compatibilmente con le condizioni meteo (sono comunque garantiti l’ultimo transito serale e il primo transito mattutino dei bus Amtab).

“Entro venerdì saranno conclusi i lavori di realizzazione delle corsie riservate al Brt sul ponte Padre Pio, nel tratto che collega via Omodeo a via Caldarola – spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. L’impresa è impegnata con numerose squadre a completare la realizzazione del pacchetto di sottofondo stradale che interessa le future corsie riservate al Brt, che dovrà garantire il passaggio dei bus elettrici. Sul ponte sarà eliminato lo spartitraffico centrale, perché le due corsie del Brt, una per senso di marcia, viaggeranno al centro in sede riservata, mentre le auto continueranno a transitare sulle due corsie esterne, alle estremità del ponte. A partire da domani, l’impresa realizzerà l’asfalto definitivo delle corsie Brt in colorazione rossa, differente dal colore nero delle due corsie laterali, su cui l’asfalto sarà comunque rifatto.

Dopo la conclusione dei lavori sul ponte, il cantiere tornerà in via Caldarola per realizzare la corsia del Brt: sulla strada sono, infatti, state completate le prime lavorazioni sulla corsia di transito normale degli autoveicoli. Il ponte di via Omodeo tornerà dunque transitabile regolarmente, su quattro corsie, fino all’entrata in servizio del Brt.

Siamo consapevoli dei disagi registrati dagli automobilisti nelle ultime ore, ma inevitabilmente le recinzioni di cantiere e la presenza di mezzi pesanti, rallentano il transito delle autovetture. Inoltre questa mattina si è verificata una coincidenza sfortunata, ossia un sinistro in direzione Foggia, dopo lo svincolo di San Pasquale, che ha invogliato coloro che percorrevano la tangenziale a imboccare via Amendola, il che ha peggiorato la situazione degli incolonnamenti.

Colgo l’occasione per rassicurare, ancora una volta, anche residenti e commercianti del Municipio II, che seguono l’andamento del cantiere in attesa del suo arrivo nel loro territorio di riferimento. È volontà dell’amministrazione avvisare con un mese di anticipo il quartiere dell’arrivo dei lavori ( e dei divieti) in via Papa Giovanni XXIII e lungo il percorso del Brt.

Rispondo, infine, a un ultimo quesito che mi viene posto relativamente al futuro del ponte Padre Pio: nei prossimi anni l’infrastruttura sarà demolita e ricostruita, con una campata più lunga e corsie più larghe e confortevoli, ad opera di RFI, per consentire il passaggio dei binari raddoppiati al di sotto del ponte. Quando si procederà con questo intervento, il percorso del Brt si sposterà temporaneamente sul sottopasso che sarà realizzato per collegare Japigia a viale Einaudi. Nel frattempo, però, abbiamo necessità di procedere speditamente alla realizzazione delle corsie per il Brt, che rivoluzioneranno il trasporto pubblico locale a Bari”.