Bari, a rilento le modifiche per la ztl: lavori ancora in corso nel parcheggio

È partito ieri mattina l’aggiornamento della Zona a Traffico Limitato di Bari Vecchia. Le prime novità, già operative da ieri pomeriggio, riguardano la chiusura al transito delle auto in via Attolini (mediante l’apposizione di un dissuasore fisso all’angolo tra strada San Giacomo e strada Bianchi Dottula) e in strada Santa Chiara. Nella delimitazione di queste aree pedonali sono state tenute in considerazione anche le esigenze di alcuni cittadini con disabilità e gravi problemi di deambulazione, così come tutte le necessità legate al passaggio dei mezzi di soccorso. La scelta è legata anche a ragioni di sicurezza, alla luce di episodi in cui l’incolumità di alcuni pedoni era stata messa a rischio.

I passaggi successivi riguarderanno la rivisitazione della disciplina della sosta nel parcheggio di via Ruggiero il Normanno, per la quale nei giorni scorsi sono partiti gli interventi di modifica della segnaletica orizzontale e verticale. L’introduzione delle nuove regole avverrà in maniera graduale, una volta completata l’installazione della cartellonistica. E questa mattina i lavori erano ancora in corso, anche se l’attivazione era prevista già dal primo dicembre.

La delibera ha previsto la rimodulazione delle aree di sosta riservate ZTL, delle aree ZSR-D e degli stalli in cui è consentita anche la sosta a pagamento per i non residenti del centro storico.

Per quanto riguarda invece i varchi di via Piazza Federico II di Svevia, l’attivazione è prevista solo dopo le festività, al fine di consentire il completamento di alcuni interventi sulle apparecchiature tecnologiche poste agli ingressi e alle uscite della zona. Nei prossimi giorni proseguirà il dialogo con residenti e commercianti per individuare soluzioni alle richieste emerse durante gli incontri e i sopralluoghi di queste settimane. È già stato calendarizzato un incontro, in programma per questa settimana, con gli operatori che lamentavano difficoltà nelle operazioni di carico e scarico delle merci. Una volta a regime, il sistema completerà il perimetro della zona a traffico limitato del centro storico, attesa da tempo da chi vive nell’area.