Laboratorio abusivo per capi contraffatti: sequestro ad Andria

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha convalidato un sequestro, operato dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, di un laboratorio abusivo per il confezionamento di capi d’abbigliamento recanti note griffe nazionali ed estere contraffatte

L’operazione segue di poche settimane quella avvenuta tra Barletta e Corato quando erano stati scoperti e sequestrati altri tre laboratori dove si produceva abbigliamento con marchi contraffatti e scaturisce da attente indagini avviate nell’ambito della quotidiana attività di controllo economico del territorio, volto ad intercettare ogni forma di economia illecita o di concorrenza sleale, che hanno indirizzato i Finanzieri verso il luogo abusivo di produzione poi sequestrato.

Dopo mirati appostamenti sulle principali rotabili cittadine, i Finanzieri hanno fatto scattare il blitz in un capannone alla periferia di Andria, all’interno del quale si sono trovati difronte ad un’attività produttiva totalmente abusiva in cui operavano tre lavoratrici “in nero”.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti centinaia di capi recanti marchi registrati contraffatti quali Lacoste, Monclair, Colmar, Sun68, Adidas, Dolce e Gabbana, Stone Island ed altri tutti abilmente lavorati. Sono quindi scattati i sequestri dei capi contraffatti e dei macchinari impiegati per la loro produzione, nonché i sigilli al capannone. Il responsabile dell’attività è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Trani per violazione, tra le altre, delle norme che tutelano la proprietà industriale.

Proseguono intanto gli accertamenti tesi a tutelare le lavoratrici “in nero” e quelli per ricostruire la base imponibile da assoggettare a tassazione per il recupero delle imposte evase.

L’operazione di polizia economico-finanziaria condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della BAT mira a rafforzare l’azione di contrasto ai contesti di illegalità dei mercati dei beni connotati da maggiore gravità, a tutela del sistema economico “sano”, degli imprenditori onesti e rispettosi delle regole e dei dipendenti di tali imprese, vittime ignare di sistemi fraudolenti.