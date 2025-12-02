MARTEDì, 02 DICEMBRE 2025
Troppi assalti ai bancomat: Anci Puglia chiede intervento urgente al Ministro dell’Interno

Attivare strategia coordinata di contrasto e prevenzione del fenomeno su scala regionale

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Dicembre 2025 - 16:31
La Presidente di ANCI Puglia, Fiorenza Pascazio, ha scritto al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per sollecitare un intervento urgente sul fenomeno degli assalti ai bancomat, sempre più frequenti e diffusi sul territorio regionale.

Dopo l’episodio di due giorni fa a San Ferdinando di Puglia, nella notte scorsa si è verificato un nuovo atto criminoso a Veglie, nel Salento, ennesimo di una lunga serie che ormai interessa in maniera sistematica l’intera Puglia. Questi episodi generano un diffuso senso di insicurezza nelle comunità locali, provocano gravi danni materiali alle attività economiche e agli enti coinvolti e comportano disservizi e disagi che colpiscono soprattutto le categorie più fragili della popolazione, come anziani, donne e persone con disabilità.

I Sindaci, pur collaborando con le Prefetture e apprezzando l’impegno delle Forze dell’Ordine, sottolineano la grave carenza di risorse e strumenti a disposizione dei Comuni per fronteggiare un fenomeno che ormai costituisce una vera e propria emergenza.

ANCI Puglia chiede al Ministero dell’Interno di attivare:

una strategia coordinata di contrasto e prevenzione del fenomeno su scala regionale;
un’azione straordinaria e immediata per rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e garantire sicurezza reale ai cittadini.
Per la Presidente di ANCI Puglia: “È fondamentale assicurare alle comunità pugliesi la percezione concreta della legalità e della presenza dello Stato, oggi più che mai necessarie per ristabilire la fiducia, la sicurezza e la tutela dei cittadini e delle istituzioni locali.”

