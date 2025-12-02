MARTEDì, 02 DICEMBRE 2025
Un milione di euro per nuovi automezzi e droni: l’Asl Bt potenzia il dipartimento di Prevenzione

I droni saranno usati per il rilevamento di agenti inquinanti e per il controllo di impianti specifici

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Dicembre 2025 - 10:37
2 (1)
  • 2 min
Con l’obiettivo di coniugare la tutela della salute pubblica con il rispetto dell’ambiente, attraverso servizi come l’igiene e sanità pubblica (SISP), la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPESAL) e l’igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), è stato potenziato il Dipartimento di Prevenzione nelle attività di monitoraggio e controllo.

A seguito, infatti, dell’accordo operativo tra l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione Puglia, relativamente al Piano Nazionale per gli Investimenti complementari del PNRR – Programma Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima, l’Asl Bt ha investito poco più di 1 milione di euro per il rinnovo di automezzi, apparecchiature digitali, arredi e strumentario chirurgico vario in dotazione al Dipartimento di Prevenzione per potenziarne le attività.
Nel complesso, oltre a strumentazioni digitali di vario tipo, l’Asl Bt ha acquistato 5 droni, 11 auto elettriche, 2 misuratori campi elettromagnetici, 4 auto ibride e 8 colonnine per la ricarica elettrica a copertura di tutto il territorio dell’Asl Bt.

“Il rinnovo della flotta di autovetture – spiega il Commissario straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo – è utile per la mobilità degli operatori sul territorio, per svolgere sopralluoghi e per interventi specifici e di routine. A ciò si aggiungono le apparecchiature digitali e la strumentazione specifica relativa all’utilizzo dei droni per il rilevamento di agenti inquinanti o per il controllo di impianti specifici. Risulta fondamentale, quindi, ridurre i tempi di intervento ed aumentare la capacità di copertura del territorio da parte del personale attraverso l’uso di apparecchiature tecnologicamente avanzate, rispondendo anche a nuove esigenze. Ringrazio per il lavoro effettuato, puntuale secondo i tempi richiesti dal Piano, i responsabili aziendali dell’attuazione del programma”.

