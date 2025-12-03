Meteo, allerta maltempo in Puglia: in arrivo forte vento e temporali

Tripla allerta per maltempo in Puglia che, a partire dalle 16 di oggi vedrà peggiorare le condizioni meteorologiche. È quanto previsto dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile che diramato allerta gialla e arancione a seconda delle diverse zone. In particolare, a partire dalle 16 e per le successive 28 ore, è prevista allerta gialla con l’arrivo di venti da forti a burrasca sud – orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Le condizioni peggiori riguardano le zone del Salento e i Bacini del Lato e del Lenne.

Dalle ore 16:00 e per le successive 8 ore sono previste invece precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. A partire dalla mezzanotte del 4 dicembre e per le successive venti ore è previsto un incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua maggiori generalmente contenuti all’interno dell’alveo e con possibili criticità causate dal transito dei deflussi.