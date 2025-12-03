MERCOLEDì, 03 DICEMBRE 2025
Travolge 15enne con la sua bicicletta elettrica e fugge. Grave incidente a Corato

Il ragazzo è grave ed è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Dicembre 2025 - 12:24
L'ospedale di Andria
  • 54 sec

Un 15enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Andria dopo essere stato investito da una bici elettrica il conducente della quale è fuggito senza prestare soccorso.

E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Corato, in provincia di Bari. La vittima, secondo quanto ricostruito finora, a bordo di un monopattino stava percorrendo via Piccarreta, strada del centro storico cittadino, quando si sarebbe scontrata con una bici elettrica. Subito soccorso, il ragazzino è stato trasportato prima all’ospedale di Corato e poi, a causa della gravità delle ferite riportate, è stato trasferito al Bonomo di Andria. Le forze dell’ordine stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona.

