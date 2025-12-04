GIOVEDì, 04 DICEMBRE 2025
Allagamenti a Bitonto e in provincia di Bari, strade chiuse e disagi alla circolazione

“La priorità è garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la viabilità il prima possibile”

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Dicembre 2025 - 17:02
Maltempo Bitonto
  • 52 sec

La notte scorsa la Città Metropolitana di Bari è stata messa alla prova dalle intense piogge che hanno colpito l’area, causando allagamenti e disagi alla circolazione. Diversi tratti stradali hanno subito interruzioni e rallentamenti, con particolari criticità registrate nel territorio di Bitonto, dove il torrente Tiflis, affluente della Lama Balice, è esondato invadendo la strada provinciale 89. Il collegamento tra il centro urbano e le frazioni di Palombaio e Mariotto è stato quindi chiuso al traffico tra l’intersezione con la sp 218 e quella con la sp 231, fino al termine della fase di piena.

Durante tutta la notte e la mattinata, la situazione è stata costantemente monitorata dai tecnici del Servizio Viabilità della Città Metropolitana e dagli agenti della Polizia Metropolitana, con il supporto della Polizia Locale di Bitonto, per garantire la sicurezza dei cittadini e impedire ulteriori incidenti. Non appena le acque si saranno ritirate, la strada sarà riaperta e saranno immediatamente avviate le operazioni di rimozione di fango e detriti accumulatisi sul manto stradale.

Allagamenti localizzati si sono registrati anche in altre zone della provincia, come Monopoli, Corato e Gravina in Puglia, dove la strada provinciale 27 è stata interessata da ingenti sversamenti di fango e detriti, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Gli interventi delle squadre di emergenza e dei tecnici proseguono per riportare la viabilità alla normalità e garantire la sicurezza dei cittadini nelle aree più colpite.﻿

