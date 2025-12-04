Il Bari strappa un punto alla Juve Stabia: 0 – 0 al ‘Menti’

Primo obiettivo: non prenderle! È questo il diktat di Vincenzo Vivarini nelle sue prime uscite da tecnico del Bari. Anche contro la Juve Stabia, i galletti hanno puntato sulla chiusura degli spazi per limitare gli avversari. Tuttavia, la squadra di Abate ha creato diversi pericoli alla porta di Cerofolini (anche un palo), ma, contrariamente alla disfatta contro l’Empoli, i galletti hanno avuto anche fortuna, riuscendo a portare a casa un punto prezioso e forse insperato. Ma per raggiungere la salvezza servirà ben altro.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida alla Juve Stabia, il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini, non potrà contare su Darboe, Maggiore e Gaston Pereiro. L’allenatore nativo di Ari schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: conferma per l’undici iniziale che è sceso in campo ad Empoli con l’unica novità rappresentata dalla presenza in difesa di Meroni al posto di Pucino.

Nella Juve Stabia, il tecnico Ignazio Abate schiera i suoi col modulo 3-5-2: in attacco c’è l’ex biancorosso Candellone.

PRIMO TEMPO: Dopo 24 minuti di forcing sterile della Juve Stabia, col Bari tutto rintanato nella propria metà campo, la prima chance del match capita sulla testa di Gabrielloni, che manda però alto sopra la traversa di Cerofolini. Trascorrono tre minuti e stavolta Gabrielloni riesce a svettare più in alto di tutti e a segnare la rete del vantaggio delle vespe. Ma la rete dei padroni di casa viene annullata dall’arbitro Abisso per un fallo di Candellone a inizio azione. Ci riprova ancora Gabrielloni al minuto 30, sempre con un colpo di testa: palla fuori. È un assedio degli uomini di Abate, col Bari spettatore passivo. La formazione campana va in rete al minuto 40, ma Correia è in posizione di fuorigioco. Tanto per cambiare, ci riprova Gabrielloni di testa in pieno recupero: anche stavolta, palla a lato. Non succede più nulla fino al duplice fischio dell’arbitro Abisso: si va al riposo sul risultato di 0-0. Bari non pervenuto.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi 22 che hanno concluso la prima frazione di gioco. Al minuto 68 termina la gara di Pagano e Moncini: al loro posto Rao e Gytkjaer. Il primo tentativo del Bari verso la porta stabiese arriva al minuto 73 con Verreth su calcio di punizione: palla fuori. Juve Stabia vicinissima alla rete al minuto 78 con Mosti che colpisce il palo con un tiro in controbalzo. Altri due cambi per i galletti al minuto 79: fuori Vicari e Castrovilli, dentro Pucino e Partipilo. Ci prova Maistro al minuto 87: palla alta. L’estroso calciatore delle vespe ci riprova al minuto 90, ma Cerofolini respinge in maniera goffa. Maistro prova a beffare il Bari con un calcio di punizione negli ultimi secondi di gara: palla fuori. Finisce così Juve Stabia-Bari, edizione 2025/26: al “Romeo Menti” il risultato finale è 0-0.

PAGELLE: Nikolaou non ne prende una. Braunoder lotta

Cerofolini 6, Meroni 6, Vicari 5,5 (79′ Pucino sv), Nikolaou 5, Dickmann 5,5, Braunoder 6,5, Verreth 6, Dorval 5,5, Pagano 5 (68′ Rao 6) , Castrovilli 5,5 (79′ Partipilo sv), Moncini 5,5 (68′ Gytkjaer 5,5)

Vivarini 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 0

Ammoniti: Pierobon, Castrovilli, Piscopo, Correia , Partipilo

Tiri in porta: 1 – 0

Corner: 8 – 0

Possesso palla: 61% 39%

FORMAZIONI INIZIALI

JUVE STABIA: Confente, Ruggero, Giorgini, Stabile, Carissoni, Pierobon, Leone, Correia, Cacciamani, Gabrielloni, Candellone (c)

Panchina: Boer, Reale, Bellich, Baldi, Mannini, Ciammaglichella, Duca, Maistro, Mosti, Piscopo, De Pieri

BARI: Cerofolini, Meroni, Vicari (c), Nikolaou, Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorval, Pagano, Castrovilli, Moncini

Panchina: Pissardo, Burgio, Gytkjaer, Bellomo, Kassama, Antonucci, Rao, Partipilo, Pucino, Mane, Colangiuli, Cerri

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo. Assistenti: Federico Fontani della sezione di Siena e Ivan Catallo della sezione di Frosinone. Quarto ufficialeFabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore. VAR: Alberto Santoro (Messina), coadiuvato dall’ AVAR Davide Ghersini (Genova).

Foto Ssc Bari