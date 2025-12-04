Lecce, da 10 giorni non si hanno tracce di Tatiana: “Aiutateci a ritrovarla”

Proseguono senza sosta le ricerche di Tatiana, la 27enne scomparsa il 24 novembre scorso da Nardò, nel Leccese. Tatiana Tramacere era uscita di casa nel primo pomeriggio, nella zona dell’ex ospedale di via Galatone, e da allora non è più tornata. Nata in Ucraina e cresciuta in Italia, quel giorno indossava jeans e un cappotto grigio. Portava con sé documenti e cellulare, che risulta spento dal momento dell’allontanamento.

A dare l’allarme sono stati i genitori che hanno lanciato un appello nel tentativo di ritrovarla. I carabinieri hanno subito avviato le indagini, ipotizzando un allontanamento volontario, ma non si esclude nessuna ipotesi. In città e sui social continuano appelli e segnalazioni dirette alle forze dell’ordine. Le ricerche, coordinate dalla prefettura di Lecce, si sono rapidamente estese oltre i confini comunali: impegnati militari dell’Arma, protezione civile e gruppi di volontari.