Manutenzione straordinaria delle case popolari, il Comune di Bari si candida all’avviso regionale

Su proposta dell’assessore ai Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale con delega al Patrimonio Nicola Grasso, la giunta ha approvato la candidatura del Comune di Bari all’avviso regionale “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria di alloggi sfitti del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP)”, destinato ai Comuni pugliesi dotati della graduatoria definitiva e aggiornata per l’assegnazione di alloggi di ERP (ai sensi della L.R. n. 10/2014).

Gli interventi ammissibili a finanziamento riguardano lavorazioni di non rilevante entità finalizzate a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante interventi di manutenzione straordinaria dell’importo massimo di 20.000 euro per alloggio. Ciascun Comune potrà presentare fino a tre domande di contributo, ciascuna per un alloggio sfitto diverso di ERP.

“Abbiamo voluto cogliere questa opportunità trovandoci nelle condizioni previste dall’avviso regionale – dichiara Nicola Grasso -: infatti, abbiamo pubblicato solo qualche giorno fa la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di ERP e individuato tre alloggi del patrimonio residenziale pubblico comunale che allo stato risultano liberi perché necessitano di interventi di riqualificazione che li rendano agibili.

Siamo impegnati a intercettare ogni finanziamento, per piccolo che sia, con l’obiettivo di migliorare le condizioni del patrimonio di ERP comunale, convinti che il diritto all’abitare vada promosso con ogni mezzo a nostra disposizione.

In caso di ammissione a finanziamento, potremo intervenire rapidamente sui tre alloggi individuati e attualmente sfitti per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a reimmetterli nel novero degli alloggi di ERP disponibili”.