Illuminandia accende Monopoli: il 5 dicembre si parte con la serata inaugurale

Monopoli è quasi pronta a risplendere con Illuminandia, il grande Parco Natalizio di 15 mila metri quadrati ad accesso gratuito, pensato per accompagnare cittadini e visitatori in un viaggio incantato tra installazioni, colori e narrazioni visive capaci di offrire uno sguardo nuovo sulla città. Punti cardine del progetto promosso dal Comune di Monopoli e ideato e realizzato da Faniuolo Illuminazioni – storica azienda di luminarie di Putignano con oltre 150 anni di attività, ha portato le luminarie pugliesi nel mondo da New York a Tokyo, da Dubai a Madrid – con l’organizzazione di Gianluca Ignazzi, sono la creazione del primo parco al mondo interamente realizzato con le tipiche luminarie pugliesi intagliate nel legno, l’attenzione grandi e piccini – nessuno escluso – attraverso momenti unici e ospiti speciali in grado di parlare ai più piccoli e alle loro famiglie ma anche a chi più avanti con gli anni ritrova in Illuminandia la magia del Natale tornando a viverlo in modo coinvolgente e sognante, per un’esperienza simbolica, leggera e universale. Un ringraziamento, in tal senso va anche a tutte le associazioni del territorio che hanno deciso di contribuire alla realizzazione di un cartellone unico e speciale in grado di animare la città dai primi di dicembre fino a febbraio con una serie di iniziative speciali che si incastonano nella magica cornice del Parco Natalizio.

L’inaugurazione dell’intero cartellone è fissata per venerdì 5 dicembre (dalle ore 18 a mezzanotte circa) con l’accensione del maestoso albero di luminarie alto 22 metri (ore 20 circa) che illuminerà Piazza Vittorio Emanuele e di tutto il Parco delle Altalene delle Stelle, tra le installazioni più evocative realizzate: un omaggio poetico al cielo e al tempo che passa, e allo stesso tempo gioco che unisce tutte le generazioni con i bambini che le usano per giocare e gli adulti che invece ci si siedono per tornare bambini. Protagoniste centrali di tutto il Parco le 12 altalene monumentali, una per ciascun segno zodiacale, nate da un presupposto semplice e condiviso: l’oroscopo è uno dei pochi temi capaci di incuriosire tutti, unire, generare conversazioni spontanee e permette agli adulti di raccontarsi in modo giocoso e leggero. È un immaginario che lega la fine dell’anno e l’inizio del successivo, quando si fanno bilanci, si esprimono desideri e si immaginano nuovi inizi. Ogni visitatore potrà così trovare la propria “altalena astrale”, riconoscersi nel proprio segno, ridere, confrontarsi con gli altri e sentirsi parte di una comunità di simboli e sogni condivisi.

Lo show luminoso della serata inaugurale sarà arricchito da una serie di momenti pensati per coinvolgere grandi e piccoli. Ad Annalisa Bellini fondatrice e direttrice della scuola di danza e arti performative Artinscena di Castellana Grotte con un corpo di ballo di 40 ballerine è stato affidato il compito di eseguire interventi coreografici site specific in grado di dialogare con le installazioni luminose del parco, contribuendo a rendere l’esperienza dell’inaugurazione un momento magico, dinamico e indimenticabile, e contemporaneamente dar vita a un vero e proprio racconto coreutico in movimento animando le varie iniziative come il Trenino dell’Accoglienza, che inviterà il pubblico a raggiungere la piazza centrale. Nel corso della serata ci saranno anche gli Elfi del Borgo che distribuiranno dolci natalizi ai bambini, la Parata dei Doni, scandita da un ritmo di fiati, tamburi e campanelli, accompagnerà i partecipanti verso la Cassa Armonica Natalizia, dove gli elfi daranno vita a una coreografia festosa attorno a un “bottino” di pacchi luminosi, posizionati nel cuore del parco e lungo i bordi della fontana. Tra i momenti più attesi, l’ingresso in scena del giovane quintetto vocale dei SoulKeys (gruppo rivelazione dell’anno ospite di Italian’s Got Talent 2025, autore e protagonista della versione a cappella del brano Anema e Core di Serena Brancale, con un video virale che ha raccolto oltre mezzo milione di visualizzazioni su web in meno di 10 giorni) e l’esibizione di Sergio Sylvestre (in arte Big Boy, artista originario di San Francisco, famoso in Italia per aver vinto il talent Amici di Maria De Filippi che eseguirà brani dal suo album Merry Christmas Everyone), per arrivare a una sorpresa che sarà svelata direttamente durante la serata inaugurale.

A rendere ancora più ricca l’apertura, il ritorno della Pista di Ghiaccio (a pagamento), realizzata dall’associazione CreAttiva: un’area di 540 m² dalla forma rettangolare, collegata a un luminosissimo tunnel ghiacciato. Uno spazio pensato per far divertire grandi e piccoli, immersi in un’atmosfera natalizia fatta di musica, luci e magia. Nel corso dei 30 giorni di apertura saranno proposte attività ed eventi dedicati a bambini, famiglie e persone con disabilità, per un’esperienza inclusiva e accessibile a tutti.

Sempre dal 5 dicembre prenderà vita anche il nuovo GoboMapping sul Porto, un progetto di proiezioni architetturali che utilizza immagini fisse su supporto dicroico. Dopo una mappatura accurata delle superfici, le immagini vengono controdistorte (warping) e ricomposte per creare proiezioni perfettamente calibrate sui profili del porto. Un intervento visivo che, per questa edizione, accende le luminarie con una veste completamente natalizia, trasformando il lungomare in una scenografia luminosa unica.

Un altro appuntamento da non perdere è per venerdì 26 dicembre, quando Piazza Vittorio Emanuele ospiterà un doppio dj set: il primo guidato da Populous (Andrea Mangia), produttore, DJ e sound designer italiano noto per la sua musica elettronica sperimentale che fonde influenze globali e ritmi sudamericani; il secondo firmato Ivreatronic, collettivo ed etichetta discografica italiana di musica elettronica che esplora sonorità tra downtempo, electro, techno e drum’n’bass.

A conferma della varietà e ricchezza della programmazione di Illuminandia, la programmazione prosegue sabato 27 dicembre con un appuntamento di grande suggestione sotto la scenografica della Cassa Armonica Natalizia in piazza Vittorio Emanuele: l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica Tebaide, composta da circa trenta elementi diretti dal Maestro Cosimo Maraglino. Un concerto che celebra il Natale con eleganza e atmosfere classiche, all’interno di un contesto artistico dal forte impatto visivo e simbolico. L’evento conferma la volontà di intercettare pubblici diversi e offrire un’esperienza culturale ampia, inclusiva ed emozionante, capace di spaziare dalla festa collettiva alla magia sinfonica.

Venerdì 2 gennaio, sempre in Piazza Vittorio Emanuele, sarà la volta di un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli: l’arrivo di Lucilla, star di Alman Kids, nota per i suoi video di “baby dance” amatissimi dai bambini. Del resto, Illuminandia nasce con un obiettivo semplice e rivoluzionario: restituire ai più giovani la gioia del gioco all’aperto e, allo stesso tempo, coinvolgere gli adulti in un’esperienza simbolica, leggera e universale.

Ma Illuminandia è anche di più. Accanto alle luminarie e ai grandi eventi già accennati ci saranno anche una serie di iniziative ed eventi organizzati dal Comune di Monopoli con la collaborazione di numerose associazioni del territorio (Amici di San Salvatore, AVIS Angelo Menga, sezione di Monopoli, associazione Amici San Salvatore, Gruppo Corteo Storico, Operatori Centro Storico, F.A.M.E. food art move event, Associazione Sentieri Armonici, MG Drum School, le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato con l’Associazione Smile Puglia ETS, Sud Adriatico Navigazioni srls e Lega Navale Italiama – sezione di Monopoli).

Tra gli appuntamenti più suggestivi, Babbo Natale viene dal mare, il 20 dicembre: una sfilata in mare con derive a vela, imbarcazioni da canottaggio e SUP, animate da figuranti vestiti da Babbo Natale. Dal 6 dicembre torna Presepiando, Incontri intorno alla musica, un’esposizione di 15 presepi dislocati nel centro storico, visitabile fino al 6 gennaio. L’offerta si completa con presepi viventi e mercatini natalizi, a cura della Parrocchia Santa Maria del Rosario di Contrada Cozzana e della Parrocchia Maria Regina di Contrada Antonelli, e con la rappresentazione della venuta dei Magi realizzata dalla Parrocchia SS. Trinità in San Francesco da Paola. La musica animerà la città con concerti per tutti i gusti: l’8 dicembre spazio a Natale in Rock, de La Scuola del Rock di Mario Savoldelli; il 13 dicembre suonano i Beautiful Sway, tribute band pugliese dedicata ai successi di Michael Bublé; il 20 dicembre, il Concerto di Natale 2025 vedrà protagonista la cantante e autrice Maria Enrica Lotesoriere; nell’ambito dello stesso progetto il 28 dicembre si esibirà il gruppo folkloristico salentino Gli Spizzicusi; sempre il 28 dicembre, Swing & Soul Christmas di Groove Party Band proporrà classici natalizi in chiave swing, soul e R&B; chiude la rassegna di concerti il 3 gennaio Put Your Trust in Jesus, dei Jubilee Gospel Singers, guidati dalla voce solista di Luciana Negroponte e dal direttore artistico Mario Petrosillo. Tra i momenti spirituali da non perdere, la tradizionale rievocazione storica dell’approdo dell’icona della Madonna della Madia, protettrice di Monopoli, il 16 dicembre alle ore 5, seguita dalla celebrazione eucaristica solenne nella Basilica Cattedrale, presieduta dal Vescovo Giuseppe Favale. Per l’Immacolata Concezione, nell’area antistante la Parrocchia D. Antonio sarà allestito un mercatino di artigiani a cura dell’Associazione culturale Handmade Revolution, affiancato da stand di panzerotti e dolci tipici. Ad accompagnare visitatori e famiglie in questo percorso culturale e culinario ci sarà il gruppo musicale Vagaband. Il Parco Natalizio di Illuminandia farà da cuore pulsante della città, ma le iniziative si estendono ben oltre, con eventi musicali, laboratori, spettacoli e animazioni scenografiche che animeranno le strade principali della città, da Via Umberto a Via Cialdini, passando per Piazza Vittorio Emanuele. Infine, il Villaggio di Babbo Natale trasformerà il porto antico in un magico paesaggio natalizio sul mare. Barche illuminate, chioschi galleggianti con degustazioni enogastronomiche, musica dal vivo, animazione con elfi, balloon art per bambini ed eventi diffusi lungo la banchina regaleranno momenti di festa per grandi e piccoli.

DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA

«Un’operazione come Illuminandia non era mai stata realizzata prima in un comune italiano, e siamo orgogliosi che accada proprio qui, a Monopoli, quest’anno non accendiamo solo l’Albero ma un intero parco – commenta il sindaco Angelo Annese -. Abbiamo scelto di investire in un progetto unico per maestosità, creatività ed esclusività, trasformando la città in un vero e proprio laboratorio di arte pubblica. Con queste installazioni non celebriamo solo il Natale: offriamo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza culturale che illuminerà l’inverno fino a febbraio, rendendo Monopoli una destinazione di meraviglia e partecipazione. In Puglia la luce non è solo decorazione: è identità, racconto, visione. E con Faniuolo, maestri da oltre un secolo e mezzo, abbiamo deciso di accendere tutto il nostro potenziale».

«Con Illuminandia compiamo un passo decisivo nella strategia di destagionalizzazione su cui Monopoli investe da tempo – aggiunge Francesco Alba, consigliere comunale delegato al Turismo -. Ringrazio gli uffici comunali che lavorano alacremente e tutta la maggioranza e gli assessori che danno sempre un contributo importante. Questo grande parco di luminarie offrirà alla città un potente richiamo culturale e turistico che si estende per tutto l’inverno. Vogliamo che Monopoli sia vissuta e scoperta anche nei mesi tradizionalmente più quieti, e la luce – soprattutto quando diventa arte – ha la forza di trasformare luoghi e abitudini. Illuminandia attirerà visitatori, stimolerà l’economia locale e rafforzerà l’immagine della nostra città come destinazione capace di innovare e sorprendere. È un invito a vivere Monopoli in una stagione nuova, fatta di emozione, creatività e bellezza condivisa».

«Il Natale rappresenta per la nostra comunità non solo un momento di festa e di condivisione, ma anche un’importante occasione di valorizzazione delle attività commerciali, artigianali e artistiche che costituiscono il cuore pulsante della nostra economia locale – dichiara Antonella Fiume, assessore al Commercio del Comune di Monopoli – In questo quadro, insieme alle associazioni di categoria, stiamo avviando un percorso strutturato di sostegno nei confronti di tutte quelle attività di prossimità che rappresentano il faro dei nostri quartieri, sia centrali che periferici. Per questo motivo, quest’anno abbiamo voluto rafforzare in modo significativo la collaborazione con le associazioni di categoria, che ringrazio per la disponibilità e lo spirito propositivo dimostrati. Accanto alla musica tornano anche i mercatini artigianali, uno spazio dedicato alla creatività locale, alle produzioni di qualità e al lavoro dei nostri artigiani, che rappresentano un patrimonio prezioso da tutelare e promuovere. Un ringraziamento speciale va alla Parrocchia di Sant’Antonio, con cui abbiamo collaborato per l’organizzazione della tradizionale Festa dell’Immacolata, un appuntamento molto sentito dalla comunità e che segna simbolicamente l’inizio del nostro Natale monopolitano. Il nostro obiettivo è chiaro: creare un’atmosfera autentica, accogliente e inclusiva, capace di unire commercio, cultura e tradizione religiosa, offrendo allo stesso tempo opportunità concrete alle attività produttive. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo programma: uffici comunali, associazioni, commercianti, artigiani, volontari».

«Il Natale è una delle festività più significative, non solo per il suo valore religioso, ma anche per il forte impatto che ha avuto sulle tradizioni culturali di tutto il mondo – sottolinea Rosanna Perricci, assessore alla Cultura del Comune di Monopoli – Ogni paese celebra il Natale con usanze proprie, che arricchiscono l’atmosfera della festa. In Italia, ad esempio, il presepe è una tradizione fondamentale, spesso realizzato a mano con grande maestria, raccontando storie di fede e di famiglia attraverso l’artigianato. Nel cuore della nostra città, il Natale prenderà vita anche attraverso eventi culturali che celebreranno e valorizzeranno l’artigianato e la musica. Monopoli si riempirà di mostre di presepi artigianali, concerti di musica natalizia, che creeranno un’atmosfera unica. Le mostre dei presepi artigianali, in particolare, saranno un evento che unirà la tradizione religiosa a una forma di spettacolo popolare in rappresentazioni che rievocheranno la Natività con realizzazioni create da artigiani locali. La musica, poi, giocherà un ruolo centrale. I cori natalizi, le esibizioni di musica classica o le canzoni popolari intonate per le strade del centro storico evocheranno l’incanto del Natale, accompagnando il pubblico in un viaggio sensoriale che mescola suoni e immagini di una festa che affonda le radici nella tradizione ma guarda anche al futuro.

In questo contesto, l’artigianato si fonderà con la cultura popolare, trasformando il Natale in un momento di condivisione e di riflessione, dove il valore del fatto a mano e della cura dei dettagli sarà celebrato attraverso presepi, decorazioni e regali artigianali. In un mondo sempre più industrializzato, queste tradizioni ci ricordano l’importanza di rallentare, apprezzare il lavoro manuale e riscoprire il vero spirito del Natale».

«Quest anno abbiamo voluto ricordare a tutti il vero spirito del Natale che va ben oltre ciò che si trova sotto l’albero. Il Natale è un viaggio in cui riscoprire e trasmettere i valori più genuini e profondi come la gratitudine, la generosità e l’amore per la famiglia. Perciò l’idea di condividere un calendario di eventi accessibile a tutti, fatto di colori e luci» ha Miriam L’Abbate, assessore alle Politiche sociali.

«Per questo Natale, da assessore al Porto e demanio, ho voluto valorizzare il nostro porto organizzando per la prima volta eventi natalizi: l’8 dicembre nel porto ci sarà un villaggio galleggiante costituito da barche illuminate dove si potrà accendere per degustare prodotti tipici natalizi. Inoltre, ci sarà l’arrivo di due figure importanti: il 21 dicembre Babbo Natale arriverà dal mare e sbarcherà al porto dove donerà regalini a tutti i bambini presenti e, per concludere il magico periodo natalizio, il 6 gennaio anche la Befana arriverà dal mare, sbarcando al porto consegnerà caramelle e cioccolate a tutti i bimbi presenti», commenta Vincenzo Laneve, assessore al Porto di Monopoli.

«Illuminandia rappresenta per noi molto più di un’installazione: è la conferma che quando si conosce profondamente l’arte della luce, la si può spingere verso forme sempre più grandiose – spiega Massimo Faniuolo, di Faniuolo Illuminazioni ideatore e realizzatore del progetto -. Da oltre 150 anni trasformiamo un sapere antico in un linguaggio contemporaneo, capace di emozionare e unire le persone. A Monopoli stiamo portando la tradizione delle luminarie pugliesi in una nuova dimensione, dove ogni arco, ogni colore, ogni disegno diventa racconto vivo del nostro territorio. Questa città ci ha dato la possibilità di dimostrare cosa accade quando l’esperienza incontra il coraggio di immaginare il futuro: la luce diventa arte, e l’arte diventa comunità».

«Ho sempre amato stare in regia e trasformare un’idea in un’esperienza reale: al Carnevale ci sono riuscito, e oggi il mio percorso continua qui, a Monopoli. Il mio sogno era creare un grande evento di Natale e Faniuolo mi ha dato l’occasione di farlo: un’inaugurazione fuori dagli schemi, piena di magia e sorprese. Ho immaginato un programma che parla a tutti – grandi, giovani e bambini – perché una città vive solo quando ognuno trova il suo momento di stupore. Dentro la mia testa c’è un parco giochi che spinge per uscire, e il mio lavoro è renderlo possibile con le risorse che abbiamo, trasformando i limiti in spettacolo. Un organizzatore deve accendere entusiasmo, far star bene le persone e costruire una squadra che sogna insieme. E farlo proprio qui, nella città dove tutto è iniziato tanti anni fa, per me è il regalo più bello» commenta Gianluca Ignazzi, direttore organizzativo e event manager di Illuminandia.