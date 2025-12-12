Capodanno al caldo: boom di prenotazioni per mete esotiche

Con la fine del 2025 alle porte, gli italiani confermano una tendenza sempre più marcata: il Capodanno è il momento ideale per partire, cambiare aria e celebrare il nuovo anno lontano dalla routine. E, pur partendo da soli, rispetto al passato, cresce anche la voglia di non viaggiare da soli. A metterlo in evidenza è Vamonos-Vacanze.it, il tour operator specializzato in viaggi per single.

«La domanda per i viaggi di Capodanno è in aumento a doppia cifra rispetto allo scorso anno. Le prenotazioni procedono a ritmo sostenuto e molte delle nostre proposte sul lungo raggio sono ormai prossime al tutto esaurito» sottolinea il tour operator.

Secondo i dati dell’European Travel Commission e del WTTC, il turismo invernale verso mete tropicali è infatti cresciuto del +18% rispetto al 2023, il fenomeno dei viaggi in solitaria è aumentato del +27% negli ultimi due anni e il 54% dei viaggiatori europei considera il Capodanno “il momento migliore per un viaggio rigenerante”.

Perché sono soprattutto i single a scegliere di partire a Capodanno? «Il viaggio è il momento perfetto per uscire dalla comfort zone, ricaricarsi e creare nuove amicizie in un ambiente informale e pieno di good vibes» spiegano da Vamonos-Vacanze.it.

La formula piace perché non c’è stress organizzativo (è tutto incluso), si viaggia con coetanei divisi per fasce d’età, si vive un Capodanno diverso, tra spiagge tropicali, crociere, capitali illuminate e resort sulla neve. E soprattutto: si parte da soli ma non si rimane soli.