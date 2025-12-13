Autostrade, chiusure notturne nel tratto Andria-Barletta–Trani verso Bari

Sulla A14 Bologna-Taranto sono in programma chiusure notturne nel tratto compreso tra Andria-Barletta e Trani, in direzione Bari. Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori di pavimentazione lungo l’asse autostradale. Nel dettaglio, il tratto sarà interdetto al traffico nelle notti di lunedì 15 e martedì 16 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino successivo.

Durante le chiusure, l’uscita obbligatoria sarà alla stazione di Andria-Barletta. Per proseguire verso Bari, gli automobilisti dovranno utilizzare la viabilità ordinaria, seguendo la SS70 Dir./A in direzione Barletta, quindi la SS16 Adriatica verso Bari, con successivo rientro in autostrada attraverso i collegamenti disponibili. Autostrade per l’Italia raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare per tempo gli spostamenti, soprattutto nelle ore notturne interessate dagli interventi.

Foto Freepik