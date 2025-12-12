Rutigliano, il centro Messeni Localzo compie 70 anni: l’evento

Sabato 13 dicembre 2025, a partire dalle ore 9.30, il Centro Educativo Riabilitativo per Videolesi “Messeni – Localzo” di Rutigliano, Istituzione della Città Metropolitana di Bari, celebra i 70 anni dalla sua fondazione con il convegno di studi dal titolo: “L’orientamento e la mobilità per l’autonomia personale e sociale dei disabili visivi”.

L’evento si propone di ripercorrere i momenti salienti della lunga storia del Centro e di presentare il Servizio di Orientamento e Mobilità per Disabili Visivi, attivato grazie al finanziamento e alla convenzione con l’ASL Bari, integrato in modo sinergico con gli altri servizi erogati a favore delle persone cieche, ipovedenti e videolese pluriminorate dell’area metropolitana e delle province limitrofe.

La giornata offrirà, inoltre, un confronto tra i principali Centri regionali e nazionali impegnati nella tutela delle persone con disabilità visiva, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, del mondo scolastico e sociale, dell’ASL Bari, nonché dei dirigenti nazionali e territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI).

Interverranno: Vito Leccese, Sindaco della Città Metropolitana di Bari; Luigi Iurlo, Presidente dell’Istituzione Centro “Gino Messeni – Localzo”; Raffaella Casamassima, Consigliera Delegata ai Servizi alla Persona della Città Metropolitana di Bari; Giuseppe Valenzano, Sindaco di Rutigliano; Antonio Giampietro, Garante Regionale delle Persone con Disabilità; Raffaele Nicola Vitto, Direttore del Centro e Dirigente del Servizio Welfare – Controllo dei Fenomeni Discriminatori della Città Metropolitana di Bari; Italo Carelli, Delegato alle politiche per le persone con disabilità della Città Metropolitana di Bari.

«Il Centro Messeni – Localzo è un presidio unico nella nostra comunità metropolitana – afferma il Sindaco Metropolitano, Vito Leccese –. Da settant’anni rappresenta un luogo in cui competenze professionali e attenzione all’altro si intrecciano per garantire alle persone con disabilità visiva percorsi di reale emancipazione. Il Servizio di Orientamento e Mobilità consolida questa missione, perché l’autonomia è il diritto di ognuno di vivere pienamente la propria cittadinanza. La Città Metropolitana di Bari continuerà a sostenere con determinazione il Centro, rafforzando una rete di inclusione che cresce e si rinnova insieme ai bisogni dei cittadini.»

«Questo Istituto rappresenta da settant’anni un punto di riferimento fondamentale per l’inclusione e la crescita delle persone con disabilità visiva – dichiara la consigliera Raffaella Casamassima –. Celebrare questa ricorrenza con un convegno dedicato all’orientamento e alla mobilità significa riconoscere il valore del lavoro svolto e l’impegno quotidiano di chi, con professionalità e dedizione, favorisce l’autonomia personale e sociale dei nostri utenti. Come Città Metropolitana di Bari continueremo a sostenere con convinzione le attività del Centro, investendo in progetti che rafforzino l’integrazione e la qualità della vita delle persone con disabilità.»

«Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per riflettere sulle politiche dedicate all’educazione, all’istruzione, alla riabilitazione e all’inclusione lavorativa e sociale delle persone videolese – sottolinea il presidente Luigi Iurlo –. In un contesto in cui la complessità dei bisogni cresce e si diversifica, i Centri specializzati per disabili visivi sono chiamati in modo sempre più pressante a svolgere un ruolo di guida, di supporto specialistico e di accompagnamento tecnico alle famiglie, alle scuole, ai servizi sanitari e agli enti locali. Il nostro impegno, oggi come ieri, è quello di continuare a garantire interventi qualificati, innovativi e capaci di sostenere percorsi reali di autonomia e di piena partecipazione alla vita sociale.»

Il Centro “Messeni – Localzo” nasce a Rutigliano nel 1955 come Istituto Provinciale per Ciechi, con l’obiettivo di accogliere, in regime convittuale, bambini con disabilità visiva nella Scuola Materna ed Elementare parificata speciale. La fondazione fu resa possibile grazie alla generosa donazione della Signora Maria Localzo, vedova Messeni, alla Provincia di Bari, in memoria del figlio Gino, scomparso prematuramente.

A partire dal 1978, in seguito alla chiusura delle scuole speciali e all’inserimento degli alunni videolesi nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, il “Messeni” si è trasformato in Centro Educativo Riabilitativo, sviluppando servizi diagnostico-terapeutici ed educativo-riabilitativi aperti al territorio, finalizzati al recupero funzionale e alla piena inclusione scolastica, lavorativa e sociale delle persone cieche, ipovedenti e videolese con pluriminorazioni di ogni età.