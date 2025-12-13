Bari, al canile un mercatino solidale di Natale: “Per aiutare i nostri amici a quattro zampe”

Un Natale più bello è quello che fa bene due volte: a chi riceve un dono e a chi, regalandolo, offre supporto a chi ne ha davvero bisogno. È con questo spirito che oggi e domani, il canile di Bari apre le porte alla cittadinanza con un piccolo mercatino solidale, pensato per chi è ancora alla ricerca di un pensierino natalizio semplice, utile, ma soprattutto carico di significato.

In particolare, oggi, sabato 13 dicembre, dalle 16 alle 18, e domenica 14 dicembre, dalle 11 alle 13, all’interno del canile sarà allestito un banchetto con tante idee regalo a fronte di donazioni simboliche, comprese tra i 5 e i 15 euro. Un gesto alla portata di tutti, che si trasforma però in un aiuto concreto per gli animali ospitati nella struttura. L’offerta è ampia e variegata: proteggi cinture di sicurezza e proteggi volante per auto, strofinacci da cucina, stappa bottiglie, trousse porta trucco e da cucito, sottobicchieri, calzini, zerbini, mascherine per la notte, presine e guanti da forno fatti a mano, ombrellini, lavagnette magnetiche. Piccoli oggetti utili che una volta spacchettati conserveranno un doppio ricordo, quello del pensiero di chi li ha donati e quello di aver contribuito a supportare una causa, quella che vede tanti amici a quattro zampe bisognosi di cure e supporto. Il ricavato delle donazioni servirà infatti a sostenere le attività quotidiane della struttura e a migliorare le condizioni di vita degli animali che aspettano una famiglia.

“I costi, sia del cibo, sia delle prestazioni veterinarie – spiega Patrizia Giaquinto, volontaria – ormai sono alle stelle e il contributo che ci fornice il Comune è totalmente insufficiente per garantire un livello decente del mantenimento dei cani anche quest’anno abbiamo pensato ad un modo particolare per raccogliere i fondi. Siamo sempre impegnati in attività di questo tipo come previsto per le associazioni senza fini di lucro. Oltre al 5 per mille e alle donazioni spontanee ci organizziamo in occasioni di festività per banchetti di questo tipo. In passato abbiamo pensato a uova di Pasqua, calze della Befana, calendari o pensierini per la festa della mamma. Quest’anno abbiamo pensato a regali natalizi da far trovare sotto l’albero a costi irrisori che per noi costituiscono si un ulteriore impegno, ma anche un contributo fondamentale. Ringraziamo le persone che partecipano attivamente, anche solo con poesie sui cartoncini o con il confezionamento di oggetti di artigianato. Sarà tutto sui banchetti e in questo modo aiuteremo i nostri amici a quattro zampe”, conclude.

Chi passerà dal canile, dunque, avrà solo l’imbarazzo della scelta, ma soprattutto la possibilità di trasformare un regalo in un atto di solidarietà. Un’occasione, dunque, per fare shopping natalizio in modo diverso, rallentare per un attimo la corsa alle feste e ricordare che anche un gesto piccolo può lasciare un segno grande.