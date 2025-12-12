Bari, riapre una parte di piazza Moro: si riduce il cantiere RFI

È stato eseguito nel pomeriggio l’arretramento dell’area di cantiere di piazza Moro da parte di Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS), in seguito alle interlocuzioni avvenute nelle scorse settimane con l’amministrazione comunale. L’intervento ha consentito la riapertura di una porzione della piazza non più interessata dalle lavorazioni.

Nel dettaglio, è stato liberato il tratto perpendicolare compreso tra via Niccolò dall’Arca, via Sparano e via De Cesare. Contestualmente, gli operatori di Amiu Puglia sono intervenuti per le operazioni di pulizia e lavaggio della sede stradale. La rimodulazione dell’area di cantiere, richiesta espressamente dal Comune, permetterà di migliorare la vivibilità della zona e di offrire un sostegno concreto alle attività commerciali in vista del periodo natalizio, in attesa del completamento dei lavori sui giardini della piazza, ormai prossimi alla conclusione.

I prossimi step prevedono la riapertura del viale centrale che collega via Sparano all’ingresso principale della stazione ferroviaria, per il quale è stato ripristinato il basolato originario, e successivamente l’apertura di un’ulteriore porzione della piazza. “Ringrazio RFI e l’associazione temporanea di imprese che sta realizzando l’intervento per aver accolto le sollecitazioni dell’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese, nel corso di un sopralluogo effettuato insieme all’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi –. La riapertura di questo passaggio pedonale rappresenta un segnale concreto di attenzione verso gli esercizi commerciali che in questi mesi hanno dovuto fare i conti con i disagi del cantiere”.

“Volevamo dare un segnale di vicinanza alle istanze dei cittadini – ha aggiunto l’assessore Scaramuzzi –. Nonostante alcuni rallentamenti legati al ritrovamento di un deposito di munizioni e di reperti archeologici, l’intervento di riqualificazione di piazza Moro entra ora nella sua seconda fase”, conclude.