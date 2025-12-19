Anche a Bari il cesto enogastronomico è il regalo di Natale più scelto

Con l’avvicinarsi del Natale, nei mercati pugliesi di Campagna Amica si respira sempre più﻿ l’atmosfera delle feste, tra profumi di dolci tradizionali, cesti enogastronomici e consigli pratici per rendere speciale la tavola di Natale. Il cesto enogastronomico, in particolare, si conferma il regalo più apprezzato dalle famiglie locali: secondo un’indagine di Coldiretti Puglia, circa una famiglia su quattro (27%) lo sceglie per le feste, unendo qualità, tradizione e concretezza, con una spesa media di circa 40 euro.

Domani, sabato 20 dicembre, i mercati di Campagna Amica in tutta la regione proporranno iniziative dedicate a chi desidera fare regali “che servono davvero” e portare in tavola prodotti genuini e 100% italiani. A Bari, nel mercato coperto di via Bernardini, dalle ore 10.30, sarà possibile partecipare a due momenti principali: consigli pratici su come apparecchiare la tavola delle feste, dal centrotavola al menù completo a chilometro zero, e la realizzazione del cesto natalizio fai da te, con esposizione di cesti pronti e personalizzabili con i prodotti del mercato.

Non mancheranno degustazioni guidate di oli, birre e vini e uno show cooking con il cuoco contadino. “Il cesto natalizio è un dono concreto che porta la qualità pugliese nelle case di tutti – spiegano gli organizzatori – e permette di sostenere direttamente i produttori locali”. L’atmosfera sarà arricchita dai dolci tipici: panettoni artigianali, cartellate, taralli dolci e paste di mandorla, veri protagonisti delle tavole pugliesi.

Le iniziative proseguiranno negli altri mercati della regione. A Brindisi, nel mercato di via Appia, protagonisti saranno panettoni artigianali, orecchiette alle cime di rapa e verdure di stagione, e naturalmente i cesti natalizi. A Taranto, spazio alle pettole dolci e alla pasta fatta in casa con dimostrazione dal vivo. A Lecce, il calendario include purceddhruzzi, panettoni artigianali e un percorso gastronomico completo dall’antipasto al dolce. A Foggia, i riflettori saranno puntati su cartellate e panettoni preparati direttamente dai produttori.

L’intera rete dei mercati conferma così la propria centralità nel promuovere un Natale fatto di qualità, stagionalità e attenzione al territorio, dove anche il regalo diventa un gesto di cura e sostegno per l’economia locale. “Partecipare a queste iniziative significa riscoprire il piacere della tradizione e scegliere prodotti autentici, direttamente da chi li produce”, concludono gli organizzatori, sottolineando il valore educativo e comunitario di queste giornate.