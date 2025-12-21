DOMENICA, 21 DICEMBRE 2025
Bari, spazi pubblici al San Paolo nel mirino dei vandali

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Lun, 15 Dicembre 2025 - 16:08
Cestini divelti, giostrine occupate, rotte o vandalizzate e piazze con motorini che sfrecciano. Accade al San Paolo, in diverse zone. L’ultima denuncia arriva dalla zona dei parchetti realizzati nelle vicinanze del Municipio dove, evidenziano i cittadini, sarebbero stati divelti i cassonetti e, ormai quotidinanamente, la zona è in balia degli incivili che buttano per terra i rifiuti incuranti dell’ambiente.

“Qui – racconta una donna – doveva essere fatto un parcheggio. Questo quartiere purtroppo è pieno di animali, non persone. Chi si ostina a dire che non cambieremo mai ha ragione. Non meritiamo neanche un euro. Chi ci governa conosce poco il quartiere. Non meritiamo nulla”, prosegue senza nascondere la rabbia per via degli spazi pubblici negati a famiglie e bambini. Ma denunce analoghe arrivano anche da altre zone, tra queste piazza Europa, ma anche la nuova zona in via Caposcardicchio dove, secondo alcuni, passeggiare nelle ore serali è “impossibile”, e non solo.

“San Paolo è in balia del nulla – denuncia una mamma – costruiscono cose per il quartiere, ma vengono distrutte poco dopo. Sappiamo che la colpa non è del Comune, ma sicuramente ci vorrebbe più vigilanza. È totalmente ingiusto avere paura di portare a passeggio o alle giostrine i nostri figli per via di questi vandali. Un vero peccato perché questo quartiere ha un grande potenziale, ma sembriamo abbandonati a noi stessi. Questi ragazzi vanno tolti dalla strada, anche se sono solo ragazzi spesso fanno gesti con incoscienza, senza sapere che alcune cose sono pericolose e noi viviamo il quartiere con paura”, conclude.

