Bari riorganizza il trasporto urbano per il Capodanno in musica in Piazza Libertà

«Abbiamo predisposto percorsi alternativi per garantire la continuità del servizio e ridurre i disagi per i cittadini»

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Dicembre 2025 - 17:56
amtab stazione piazzza moro
  • 2 min

Con l’avvicinarsi del grande concerto di Capodanno in Piazza Libertà, Bari si prepara a modificare temporaneamente la viabilità e il trasporto pubblico per garantire la sicurezza e facilitare gli spostamenti dei cittadini. L’Amtab, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha disposto una serie di variazioni di percorso per diverse linee di autobus, alla luce dei provvedimenti della Polizia Locale necessari per l’allestimento dell’area destinata all’evento.

Da domenica 21 dicembre 2025 a venerdì 2 gennaio 2026 sarà istituito il divieto di transito su via Cairoli, valido dall’inizio alla fine del servizio giornaliero. Le linee interessate, tra cui 2/, 4, 22, 27, 42 e 50, seguiranno percorsi alternativi, evitando piazza Massari e alcune tratte centrali, per garantire la fluidità del traffico e consentire ai bus di raggiungere le loro destinazioni senza interferenze.

“Abbiamo predisposto questi percorsi alternativi con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi per i cittadini – spiega l’Amtab –. L’allestimento del palco e delle strutture per il concerto richiede interventi temporanei sulla circolazione, ma abbiamo lavorato per mantenere linee regolari e collegamenti con tutte le zone della città”.

Le modifiche riguarderanno soprattutto la circolazione in direzione delle Piscine Comunali e del centro cittadino, con deviazioni tramite via Piccinni, piazza Garibaldi, corso Vittorio Veneto e altre strade limitrofe. Alcune linee manterranno il percorso ordinario in determinate direzioni, mentre altre saranno completamente deviate per evitare le zone interessate dall’allestimento.

“Invitiamo i passeggeri a prestare attenzione alla segnaletica e alle comunicazioni ufficiali – aggiunge l’azienda –. Gli operatori sono disponibili per fornire informazioni aggiornate e assistenza, e consigliamo di consultare il numero verde 800450444 per eventuali chiarimenti”.

L’obiettivo è permettere a tutti di raggiungere facilmente Piazza Libertà per assistere al concerto di Capodanno, senza creare congestioni nel centro cittadino e garantendo al contempo la sicurezza di pedoni e veicoli. Le variazioni rimarranno in vigore fino al termine dei festeggiamenti e del servizio di trasporto, consentendo a cittadini e visitatori di muoversi in città in maniera ordinata e sicura durante le feste.﻿

