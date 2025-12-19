Bari, cambiano gli orari dei centri di raccolta rifiuti durante le feste natalizie

Con le festività natalizie e di Capodanno alle porte, Amiu Puglia ha reso noti gli orari di apertura dei centri di raccolta rifiuti a Bari e Foggia, per permettere ai cittadini di organizzarsi al meglio. In questo periodo, infatti, le esigenze di smaltimento possono variare e l’azienda invita a prestare attenzione ai giorni e agli orari di apertura.

A Bari, il centro di via Martin Luther King sarà operativo il 24 e il 31 dicembre dalle 7.30 alle 13, mentre resterà chiuso il 25 dicembre e l’1 gennaio. Sarà invece aperto il 26 dicembre e il 6 gennaio dalle 7.30 alle 13.30. Il centro di via Fuzio, nella zona industriale, manterrà l’apertura nei giorni festivi dalle 7 alle 12.30. I quattro centri mobili, invece, resteranno chiusi per tutte le festività.

Per quanto riguarda Foggia, i centri di via Sprecacenere, Borgo Incoronata e viale Kennedy resteranno chiusi il 25 e 26 dicembre e l’1 e il 6 gennaio 2026. Negli altri giorni, compresi il 24 e il 31 dicembre, sarà invece garantito il consueto calendario di apertura.

Amiu Puglia ricorda che, a Bari e Foggia, è sempre attivo il servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti, prenotabile tramite il numero verde 800011558. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17, e il sabato dalle 8.30 alle 13.30, mentre non è attivo nelle domeniche e nei giorni festivi. Per Bari, inoltre, è possibile prenotare il ritiro anche online attraverso il portale dedicato.

“Il servizio di ritiro degli ingombranti rappresenta un’opportunità importante per i cittadini, che possono smaltire correttamente oggetti ingombranti senza doversi recare personalmente nei centri di raccolta – sottolinea Amiu Puglia –. La prenotazione può essere fatta comodamente da telefono fisso, cellulare o online, garantendo maggiore praticità e sicurezza”.

“In occasione delle festività, ricordiamo inoltre che gli orari dei centri di raccolta possono subire variazioni – aggiunge l’azienda –. Invitiamo tutti a consultare le informazioni aggiornate per evitare disguidi e organizzare al meglio lo smaltimento dei rifiuti”.

Il consiglio dell’azienda è di prestare attenzione soprattutto ai giorni festivi, per garantire che la raccolta e il riciclo dei materiali avvengano senza problemi e nel rispetto delle regole ambientali.﻿