Capodanno in piazza a Bari, svelati gli artisti del Concertone

Ecco il programma

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Dicembre 2025 - 15:43
capodanno palco bari
  • 2 min

Bari si prepara a salutare il 2025 con una notte di musica, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Libertà. Mercoledì 31 dicembre, Canale 5 trasmetterà in diretta l’evento “Capodanno in musica”, condotto da Federica Panicucci insieme a Fabio Rovazzi, che accompagneranno il pubblico fino all’arrivo del nuovo anno, subito dopo la puntata de “La Ruota della Fortuna”.

Sul palco si alterneranno nomi storici della musica italiana e giovani artisti amatissimi dal pubblico più giovane, creando un mix di generazioni e stili. Tra gli ospiti confermati: Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli e Iva Zanicchi, insieme a Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca e Cioffi, Eddie Brock.

“Capodanno in musica” sarà trasmesso anche in radio, sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba, garantendo a chiunque la possibilità di seguire la serata anche fuori casa. La regia dell’evento è affidata a Luigi Antonini, che coordinerà l’alternanza di esibizioni e momenti di intrattenimento.

L’evento è realizzato con il supporto della Regione Puglia che, attraverso il marchio “PUGLIA. L’Italia levante”, punta a raccontare un territorio in crescita e tra i più competitivi d’Europa dal punto di vista turistico. In merito alla manifestazione, fonti della Regione sottolineano che si tratta di «un’occasione per valorizzare la Puglia, mostrando la sua capacità di ospitare grandi eventi e di coniugare cultura, musica e turismo».

L’attesa per la serata è alta, con la Piazza Libertà pronta ad accogliere cittadini e visitatori, e un cast in grado di coprire un ampio ventaglio di generazioni musicali. Dalle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana agli artisti emergenti e più amati dai giovani, la notte di Capodanno a Bari promette di essere una festa indimenticabile.

Con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi alla conduzione, la diretta dalla piazza si propone non solo come un grande spettacolo televisivo, ma anche come un momento di celebrazione collettiva, in cui la musica diventa il filo conduttore per salutare l’anno appena trascorso e dare il benvenuto al 2026.﻿

