Meteo, Puglia ancora tra nebbie e foschie. Cielo nuvoloso al Sud

In Puglia la giornata si apre e si chiude con la presenza di nubi basse, foschie dense e nebbie diffuse, in particolare nelle ore mattutine e nuovamente dopo il tramonto. Il cielo resta prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni associate, in un contesto meteorologico tipico di questo periodo dell’anno. La visibilità su strada sarà ridotta, pertanto si consiglia di prestare attenzione.

Lo scenario è simile su gran parte del Sud, dove la nuvolosità si estende senza fenomeni rilevanti, ad eccezione della Sicilia e della Calabria meridionale. In queste aree sono attese precipitazioni moderate, localmente anche a carattere di rovescio, che rendono il tempo più instabile rispetto al resto del Mezzogiorno.

Sul fronte delle temperature, le massime risultano in lieve calo al Centro-Sud, mentre non si registrano variazioni di rilievo al Nord. I venti soffiano generalmente deboli dai quadranti meridionali, con rinforzi più sensibili sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia risultano molto mossi; mossi anche il Mare di Sardegna, il Tirreno occidentale e il basso Ionio, mentre restano poco mossi gli altri bacini.