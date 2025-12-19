Festività a Bari: più navette e Park&Ride per spostarsi senza stress

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Bari si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con un importante potenziamento dei servizi di trasporto pubblico. Da domani, sabato 20 dicembre, e fino a domenica 11 gennaio 2026, Amtab Spa rafforzerà le navette Park&Ride e incrementerà il numero di mezzi disponibili per facilitare gli spostamenti verso il centro città e ridurre il traffico nelle vie principali.

Il numero di navette per ciascuna area di sosta passerà da tre a cinque, aumentando così le corse su tutti i percorsi e garantendo una maggiore frequenza del servizio. In più, per rendere più capillare l’informazione, Amtab ha inviato un SMS a 80mila utenti e attiverà un pop-up tramite l’app MUVT, ricordando a tutti i servizi disponibili e invitando i cittadini a collaborare per una mobilità più scorrevole.

“In queste giornate che anticipano le festività ci attendiamo un afflusso straordinario di persone verso il centro città, considerata l’attrattività che Bari esercita già durante il resto dell’anno – commenta il sindaco di Bari Vito Leccese –. Siamo felici di accogliere visitatori e famiglie provenienti da tutta l’area metropolitana, ma siamo consapevoli che una condizione così particolare richiede un forte senso di responsabilità anche da parte dei cittadini. Per rendere più semplici gli spostamenti, abbiamo potenziato i servizi di park&ride. L’invito è semplice: utilizzarli il più possibile, così da vivere queste giornate dedicate agli acquisti natalizi con maggiore serenità”.

L’assessore alla Mobilità, Domenico Scaramuzzi, sottolinea in particolare l’importanza di utilizzare l’area di sosta Polipark, attualmente poco sfruttata nonostante i suoi 1.500 posti disponibili. “Negli ultimi fine settimana abbiamo registrato una saturazione completa del park&ride di corso Vittorio Veneto e un riempimento intorno al 60% nell’area di Pane e Pomodoro, mentre il Polipark era praticamente vuoto, con appena dieci auto parcheggiate. Questo significa che, mentre ci si muove tra code e auto in cerca di posto auto nelle zone centrali, resta inutilizzata un’area ampia, facilmente raggiungibile e pensata proprio per alleggerire la pressione sul traffico urbano. Il Polipark è servito da una navetta frequente e comodissima, che conduce rapidamente verso il centro. In più, la tariffa massima giornaliera è di soli 2,50 euro: è una soluzione economica, ordinata e pratica. Utilizzarlo di più significa parcheggiare senza stress e aiutare la città a funzionare meglio nei momenti di maggiore affluenza”.

Le navette partiranno al mattino dalle ore 7.00 o 8.00 a seconda del percorso, con le ultime corse previste fino alle 23.46, mentre la navetta serale AB da Vittorio Veneto effettuerà corse fino alle 2.10. Il servizio Park&Ride sarà attivo anche durante alcune festività, con giorni dedicati il 21, 26 e 28 dicembre 2025 e il 4, 6 e 11 gennaio 2026, mentre i programmi del 24, 25, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026 saranno comunicati prossimamente.

Si segnala che il capolinea della navetta B – Park&Ride Pane e Pomodoro sarà spostato in piazza Eroi del Mare, vicino alla Camera di Commercio, per una maggiore efficienza. Il Polipark, situato in viale Giuseppe Solarino 5 vicino al Policlinico, sarà collegato al centro tramite la navetta E, che effettuerà fermate strategiche evitando il traffico delle zone più centrali.

Per quanto riguarda le tariffe, nei Park&Ride di Vittorio Veneto, Pane e Pomodoro e Largo 2 Giugno il costo sarà di 1 euro più 0,30 euro per ogni passeggero, mentre al Polipark si applicheranno 1 euro entro la prima ora, 2 euro entro la seconda e 2,50 euro dalla terza ora, con 0,30 euro aggiuntivi per passeggeri trasportati.

I percorsi delle navette sono stati studiati per facilitare l’accesso al centro evitando le strade più congestionate. La navetta A collega Vittorio Veneto passando per corso Cavour e via Piccinni; la navetta B collega Pane e Pomodoro con piazza Eroi del Mare evitando corso Vittorio Emanuele; la navetta C parte da Largo 2 Giugno e prosegue verso corso Cavour senza raggiungere la Camera di Commercio. La navetta AB serale collega Vittorio Veneto con Pane e Pomodoro seguendo un percorso esteso per garantire il collegamento nelle ore notturne.

Amtab raccomanda di sfruttare il servizio navette per ridurre code e traffico, garantendo una mobilità più sicura e ordinata durante i giorni di maggiore affluenza e consentendo a cittadini e visitatori di vivere le festività natalizie con maggiore serenità. Per ulteriori informazioni, gli utenti possono contattare il numero verde 800450444.﻿