Tumori cerebrali infantili, al Policlinico di Bari ridotta del 70% la mobilità passiva

Al Policlinico di Bari è attivo un percorso strutturato che accompagna i bambini affetti da tumori del sistema nervoso centrale dalla fase chirurgica fino al follow up e alla riabilitazione, con programmi personalizzati inseriti nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA). Un modello di presa in carico multidisciplinare che negli ultimi anni ha prodotto risultati significativi e che si rafforza ulteriormente grazie a nuove attrezzature per la riabilitazione pediatrica donate dalle Ferrovie Appulo Lucane, su iniziativa di Matteo Sperti.

Dal 2019, anno di avvio del PDTA dedicato, la percentuale di mobilità esclusivamente passiva nei piccoli pazienti con queste patologie si è ridotta di oltre il 70%. Un dato che testimonia l’efficacia dell’integrazione precoce della riabilitazione nel percorso di cura. I tumori del sistema nervoso centrale rappresentano infatti la seconda neoplasia più frequente in età pediatrica dopo le leucemie e richiedono trattamenti complessi, che combinano chirurgia, terapie oncologiche e un supporto riabilitativo continuativo.

Il percorso assistenziale prende avvio, nella maggior parte dei casi, con l’intervento neurochirurgico garantito dall’Unità Operativa di Neurochirurgia diretta dal professor Signorelli, con la presenza di una neurochirurga pediatrica dedicata. È inoltre operativo un ambulatorio di Neurochirurgia Pediatrica che accoglie segnalazioni provenienti dalle strutture territoriali regionali attraverso il Servizio sanitario nazionale.

La presa in carico dei piccoli pazienti è affidata a un team multidisciplinare coordinato dalla dottoressa Teresa Perillo dell’Oncoematologia Pediatrica e composto da specialisti di numerose discipline, tra cui Neuroradiologia, Radioterapia, Medicina fisica e riabilitativa, Anatomia patologica, Neurologia e Neuropsichiatria infantile, Radiologia pediatrica, Rianimazione, Farmacia, Endocrinologia, Otorinolaringoiatria, Logopedia, Genetica medica, Oculistica, Psicologia, Pronto soccorso, infermieri professionali e i team di cure palliative pediatriche, con il coinvolgimento dell’associazione dei genitori APLETI. Il gruppo si riunisce settimanalmente per discutere i casi più complessi e definire strategie terapeutiche condivise.

L’Unità Operativa Complessa di Pediatria a indirizzo Oncoematologico, diretta dal dottor Nicola Santoro, rappresenta l’unico centro in Puglia in grado di offrire a bambini e adolescenti protocolli di cura internazionali, oggi considerati gold standard per il trattamento dei tumori cerebrali pediatrici. Tra questi rientrano protocolli specifici per i gliomi a basso grado, il medulloblastoma e gli ependimomi, affiancati dall’utilizzo di farmaci di ultima generazione e terapie mirate.

La riabilitazione pediatrica è parte integrante del percorso di cura ed è garantita dai fisioterapisti dell’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitativa diretta dalla professoressa Megna. Le nuove attrezzature donate dalle Ferrovie Appulo Lucane consentono ora di ampliare ulteriormente le possibilità di intervento: kit modulari per l’equilibrio, percorsi motori, rulli e cuscini per esercizi posturali, tappeti e materassini per il lavoro a terra, ausili per la coordinazione, materiali sensoriali e giochi didattici strutturati per la stimolazione cognitiva. Strumenti che permettono di costruire programmi riabilitativi progressivi e adattati alle esigenze specifiche di ciascun bambino.