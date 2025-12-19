Un giovane vuole togliersi la vita, salvato dai carabinieri a Trani

Un intervento drammatico e provvidenziale, quello compiuto nel pomeriggio di qualche giorno fa da un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trani. I militari, attivati dalla Centrale Operativa, hanno tratto in salvo un giovane con intenti suicidi nei pressi del cavalcavia di via degli Aragonesi.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato a circa 200 metri di distanza la sagoma del ragazzo che camminava lungo la tratta ferroviaria. Con non poche difficoltà, dovute alla natura impervia del luogo, i militari lo hanno raggiunto tentando un primo approccio per dissuaderlo dai suoi intenti. In questa fase delicata, un Appuntato ha instaurato con il giovane un “dialogo paterno”, cercando di creare un contatto emotivo per riportarlo alla calma.

La situazione è precipitata improvvisamente all’arrivo di un treno ad alta velocità. Il giovane si è posizionato di scatto al centro dei binari, deciso a compiere l’estremo gesto. Con grande prontezza di spirito, l’Appuntato non ha smesso di parlargli e, urlando per sovrastare il rumore, è riuscito a convincerlo a spostarsi proprio un istante prima dell’impatto: il treno ha sfrecciato a pochi centimetri da loro, lasciandoli illesi per miracolo.

Passato il convoglio, il dialogo è ripreso. Il giovane, scosso, ha accettato di spostarsi verso il muretto di delimitazione. Cogliendo l’attimo propizio in cui il ragazzo si trovava in una posizione meno precaria, i Carabinieri sono scattati all’unisono: lo hanno afferrato saldamente e trascinato in sicurezza, scongiurando definitivamente il pericolo, grazie anche alla collaborazione del personale della Polizia Locale di Bisceglie e dei Sanitari del 118, intervenuti sul posto.