Bari, pista ciclabile sottopasso Quintino Sella: il Comitato Mobilita2030 chiede di vedere il progetto esecutivo

Non risulterebbero recepite le richieste di messa in sicurezza delle intersezioni ciclabi

Pubblicato da: redazione | Sab, 20 Dicembre 2025 - 08:49
18-12-25 riqualificazione sottovia Quintino Sella con pista ciclabile_render_vista
Dopo la diffusione delle notizie riguardati l’approvazione da parte della Giunta municipale di Bari del progetto esecutivo di riqualificazione del sottovia Quintino Sella che prevede la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale, il Presidente del Comitato Mobilita2030, aderente alla Consulta comunale della Mobilità Sostenibile, ha scritto al sindaco Vito Leccese e all’assessore comunale alla mobilità Domenico Scaramuzzi, per chiedere di ricevere a stretto giro:
– la delibera comunale di approvazione,

– la relazione tecnico-illustrativa;

– la planimetria con le sezioni tipologiche.

Da quanto risulta anche dal comunicato stampa del Comune, non risultano recepite le richieste di messa in sicurezza delle intersezioni ciclabili avanzate dalle associazioni della Consulta comunale della Mobilità Sostenibile, in occasione dell’esame del progetto definitivo sottoposto dalla stessa Amministrazione comunale. In quella occasione, infatti, fu evidenziato come il progetto della pista bidirezionale, tra l’altro, non aveva previsto inspiegabilmente sia in corrispondenza di Via Capruzzi che di Corso Italia, l’accesso e l’uscita alla/dalla pista ciclabile in sicurezza, in tutte le direzioni, dando l’impressione di una mancata visione complessiva della mobilità ciclistica.

