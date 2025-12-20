SABATO, 20 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,951 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,951 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Un cuore in salute aumenta la longevità, anche dopo un tumore: lo dice la scienza

Emerge da uno studio condotto dalla Fondazione Umberto Veronesi Ets e l'Irccs Neuromed, in collaborazione con l'Università Lum 'Giuseppe Degennaro' di Casamassima

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Dicembre 2025 - 09:16
Foto Freepik
  • 8 sec

Mantenere il cuore in salute aumenta la longevità anche dopo un tumore: è quanto emerge da uno studio condotto dalla Fondazione Umberto Veronesi Ets e l’Irccs Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, in collaborazione con l’Università Lum ‘Giuseppe Degennaro’ di Casamassima, in provincia di Bari, pubblicato sulla rivista European Heart Journal.
I ricercatori hanno seguito per 15 anni 779 adulti italiani, uomini e donne, che al momento dell’ingresso nello studio epidemiologico ‘Moli-sani’ avevano già avuto una diagnosi di tumore, valutando il loro stato di salute attraverso il punteggio Life’s Simple 7.

I risultati hanno indicato che chi manteneva abitudini più sane aveva un rischio di mortalità inferiore del 38% rispetto ai partecipanti che seguivano uno stile di vita poco salutare.

Inoltre, ogni miglioramento di un punto nel punteggio Life’s Simple 7 era associato a una riduzione del 10% della mortalità per cancro.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Salute a tavola, i pugliesi scelgono...

La salute passa anche dalla tavola e i consumatori pugliesi ne...
- 20 Dicembre 2025
Cronaca

Bari, non si ferma all’alt. Inseguito...

Inseguimento della polizia locale di Bari, cominciato a Japigia, proseguito sulla...
- 20 Dicembre 2025
Nazionale

Natale, 19,3 milioni di italiani in...

A parità di notti fuori casa, chi si concederà una vacanza...
- 20 Dicembre 2025
Salute e Medicina

Un cuore in salute aumenta la...

Mantenere il cuore in salute aumenta la longevità anche dopo un...
- 20 Dicembre 2025