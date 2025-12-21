Bari, incentivi per l’uso dei mezzi pubblici: aderiscono anche i servizi in sharing

Nell’ambito del MaaS4Italy Bari, è possibile prenotare, gestire e pagare dal proprio smartphone i servizi di car e scooter sharing di Pikyrent e l’uso dei monopattini elettrici di LIME. I due operatori, che si aggiungono a quelli già operativi in città, sono pienamente integrati nella piattaforma Wetaxi, uno dei quattro MaaS Operator aderenti alla sperimentazione cittadina.

MaaS4Italy del Comune di Bari, iniziativa promossa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e DTD e finanziata nell’ambito dei Fondi complementari al PNRR, coinvolge ad oggi oltre 18.500 utenti registrati, con più di 150.000 viaggi a fronte di quasi 890.000 euro di incentivi erogati per l’acquisto di titoli di viaggio o di corse scontati al 50%.

L’obiettivo, come noto, è quello di favorire l’adozione di soluzioni di trasporto multimodale, ridurre l’uso dell’auto privata e migliorare la qualità dell’aria e della vita urbana attraverso un sistema di mobilità smart, accessibile e sostenibile.

Attualmente la sperimentazione MaaS for Italy del Comune di Bari prevede un incentivo unico di 20 euro per tutti, indipendentemente dal cluster di appartenenza. L’erogazione del contributo è garantita fino al 31 dicembre e potrà essere utilizzato esclusivamente fino al prossimo 31 gennaio. Eventuali estensioni del programma saranno opportunamente comunicate.

“Attraverso questa integrazione – commenta l’assessore alla Mobilità Domenico Scaramuzzi – rendiamo più completa l’esperienza di spostamento degli utenti sperimentatori portando un valore aggiunto al sistema MaaS cittadino, perché permette di ampliare l’offerta di sistemi di mobilità in base alla distanza, ai tempi e agli obiettivi del viaggio, contribuendo così a una mobilità urbana sempre più sostenibile”.

“Innovazione, sostenibilità e trasparenza – commenta Massimiliano Curto, amministratore delegato di Wetaxi – sono i valori cardine che guidano l’impegno di Wetaxi: costruire una mobilità più vivibile e green, migliorando la qualità degli spostamenti e della vita nelle nostre città. Siamo molto orgogliosi di queste partnership con Lime e Pikyrent perché rappresentano un altro importantissimo tassello che dimostra il nostro impegno nel costruire eco-sistemi di mobilità che permettono di offrire alla città di Bari sempre più opzioni di trasporto sostenibile. Grazie alla partnership con questi due operatori, che si aggiungono a Dott, all’interno della nostra applicazione i servizi di sharing mobility vengono ulteriormente potenziati a Bari”.

“Siamo orgogliosi di rafforzare la collaborazione con la città attraverso questa nuova iniziativa, che rende il servizio di Lime ancora più intermodale e connesso – sostiene Enrico Stefano – deputy regional head Italy di Lime -. Il nostro obiettivo è semplificare gli spostamenti di pendolari e residenti, offrendo soluzioni sempre più accessibili e sostenibili per il primo e l’ultimo miglio”.

“Questa partnership segna un momento chiave nel percorso di crescita di Pikyrent. – commenta Antonella Comes, CEO di Pikyrent -. L’integrazione con Wetaxi ci permette di portare la nostra idea di mobilità condivisa dentro un ecosistema più ampio, dove collaborazione e innovazione diventano leve concrete per migliorare la vita quotidiana delle persone. Siamo convinti che solo unendo le forze si possano creare servizi intelligenti, capaci di adattarsi ai bisogni reali di chi vive la città”.