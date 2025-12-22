Giornata dedicata alla cura del bene comune: a Bari le ‘Olimpiadi della civiltà’ in piazza Cesare Battisti

Si è svolta ieri mattina, a partire dalle ore 10.30, in Piazza Cesare Battisti, l’iniziativa “Olimpiadi della civiltà”, promossa dai volontari di Retake Bari nell’ambito del secondo appuntamento di collaborazione con “Piazza Idea”. Un’azione di cittadinanza attiva dedicata alla cura del bene comune, che ha coinvolto adulti e bambini in attività concrete di rigenerazione urbana ed educazione ambientale.

La piazza, sede dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rientra nel progetto “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, volto a restituire centralità e funzione sociale a luoghi urbani segnati da fenomeni di degrado e marginalità. In questo contesto, Retake Bari ha trasformato la mattinata in una vera e propria palestra civica, con diverse “discipline” dedicate al rispetto degli spazi comuni.

Nel corso dell’iniziativa, una ventina di volontari ha rimosso oltre un centinaio di affissioni abusive dai muri dell’area universitaria, ripulendo superfici e grandi fioriere in pietra da colla, tag e residui, e raccogliendo mozziconi e microrifiuti accumulati al loro interno. Un lavoro puntuale e faticoso che ha permesso di restituire decoro a una parte significativa della piazza, evidenziando al tempo stesso l’entità del problema.

Parallelamente, i più piccoli sono stati protagonisti dei giochi di riciclo, attività ludico-educative pensate per trasmettere in modo semplice e creativo il valore del riuso e della sostenibilità. Utilizzando materiali di recupero, sono stati realizzati oggetti decorativi e giochi autocostruiti, trasformando la piazza in uno spazio di incontro, curiosità e partecipazione, capace di attirare l’attenzione anche dei passanti. Retake ringrazia i volontari, le famiglie e tutti i cittadini che hanno partecipato, confermando il proprio impegno nel promuovere azioni di cura urbana che uniscano intervento concreto, educazione e costruzione di comunità.

«Parliamo di Olimpiadi della civiltà perché Retake è, prima di tutto, un esercizio collettivo di responsabilità – spiega Annalisa Condurro, referente di Retake Bari. Iniziative come questa servono a contrastare l’assuefazione al degrado e a ricordare che le piazze sono luoghi da vivere, condividere, attraversare insieme. È da qui che può partire un cambiamento culturale più ampio».