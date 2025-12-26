Bari, marciapiedi sconnessi anche a Palese: “Per poco non sbattevo la testa”

Dopo il San Paolo, anche da Palese arriva una segnalazione in merito alle condizioni dei marciapiedi che rendono pericoloso il transito dei pedoni, tra loro sopratutto persone con difficoltà motorie per le quali risulta paricoalrmente complicato il percorso. La segnalazione arriva da una stradina situata nei pressi della farmacia Negro.

“Ho rischiado di cadere e di fami molto male – racconta una cittadina – per poco non ho sbattuto la testa sul marciapiede. Per fortuna avevo le buste della spesa ad attutire. Il marciapiede si è spostato da sotto ai miei piedi. Pochi secondi dopo alcune auto ci hanno transitato su come se nulla fosse, è situato in curva. Inutile dire che è pericoloso, mi è andata bene, poteva andare peggio. Ci dovrebbe essere maggiore attenzione per le strade, anche questo è prendersi cura dei cittadini”, conclude.