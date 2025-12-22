Bari, imprese e innovazione: ok a fondi per il sostegno all’economia locale

Il Consiglio della Camera di Commercio di Bari ha approvato all’unanimità il Preventivo 2026, mettendo in campo risorse per oltre 4 milioni e 600mila euro a sostegno dell’economia locale e dello sviluppo del sistema imprenditoriale del territorio. Il documento di programmazione definisce le linee di intervento per il prossimo anno, con finanziamenti destinati a settori strategici come digitalizzazione e innovazione, turismo e valorizzazione del territorio, formazione e orientamento al lavoro, competitività delle imprese e processi di transizione digitale ed ecologica.

Il Preventivo prevede inoltre la possibilità di un incremento della dotazione finanziaria complessiva, legato all’approvazione del decreto ministeriale sulla maggiorazione del diritto annuale del 20%. Le eventuali risorse aggiuntive saranno impiegate per ampliare ulteriormente le progettualità a favore del tessuto produttivo locale.

“L’approvazione del Preventivo 2026 – ha dichiarato la presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie – conferma l’impegno dell’ente nel sostenere la doppia transizione, digitale e green, la crescita delle competenze, la promozione del turismo e il rafforzamento del legame tra formazione e mondo del lavoro, anche attraverso il supporto agli ITS Academy, per favorire l’incontro tra domanda e offerta e sostenere l’occupazione, in particolare quella giovanile”.

Secondo la presidente, le risorse stanziate consentiranno di consolidare i progetti strategici già avviati e di accompagnare le imprese in percorsi di sviluppo innovativi e sostenibili, in un contesto economico complesso e in continua evoluzione. “La Camera di Commercio di Bari – ha concluso Di Bisceglie – continuerà a mettere a disposizione strumenti concreti per rafforzare la competitività delle imprese, valorizzare il patrimonio culturale e ambientale e sostenere l’internazionalizzazione, confermandosi punto di riferimento per lo sviluppo economico del territorio e alleata delle imprese nelle sfide future”.