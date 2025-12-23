Bari, conto saldato da Giotto. Una storia a lieto fine, dopo la denuncia social

“Ringraziamo tutti per l’affetto e la solidarietà che avete manifestato, ieri pomeriggio, grazie a voi, il conto è stato pagato”. Quella del ristorante Giotto è praticamente una storia a lieto fine. Dopo la denuncia social i “furbetti” sono infatti tornati a saldare il conto. La pizzeria di Poggiofranco era stata vittima di un furto in piena regola andato in scena sabato sera: tre adulti si sono seduti a cena, poi la fuga senza pagare. Non hanno saldato un conto da 80 euro. Non è il primo caso in città. Anzi. La vittima questa volta è il ristorante Giotto, di via Orfeo Mazzitelli. A denunciare è stato il titolare del locale attraverso i canali social dove ha raccontato quello che era accaduto. “Un grande applauso a questi tre geni che hanno passato il loro sabato sera a bere e mangiare gratis – si leggeva nel post – Io mi chiedo cosa vi passa per la testa? Avete fatto una figuraccia per un conto da 80 euro”. Ma tutto è bene quel che finisce bene.