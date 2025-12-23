MARTEDì, 23 DICEMBRE 2025
Bari, scontro in via De Giosa, il consigliere municipale: “Incrocio pericoloso”

In consiglio municipale era stata chiesta l'installazione di un semaforo lampeggiante

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Dicembre 2025 - 11:33
“Questa mattina, intorno alle 4, in via De Giosa si è verificato un grave incidente: una volante della Polizia di Stato e un furgoncino coinvolti, con feriti. Fa rabbia. Fa rabbia perché non è stata una fatalità”. A parlare è il consigliere municipale Luca Bratta. Che ricorda:  “In commissione del Primo Municipio, opposizione e maggioranza hanno votato in maniera unita. Successivamente, con un ordine del giorno a firma mia e del collega Claudio Iusco, avevamo chiesto più controlli, l’adozione di sistemi innovativi per il rallentamento delle autovetture e dei ciclomotori e l’installazione di un semaforo lampeggiante in via De Giosa e in via Crisanzio, all’intersezione con via Francesco Petrelli. Una proposta portata in Consiglio nel mese di novembre e votata all’unanimità da tutti i consiglieri. Avevamo analizzato i dati. Avevamo indicato soluzioni concrete. Perché la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Eppure, nonostante il voto unanime, non è stata data alcuna importanza. Il risultato è sotto gli occhi di tutti”, conclude.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
