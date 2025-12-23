“Questa mattina, intorno alle 4, in via De Giosa si è verificato un grave incidente: una volante della Polizia di Stato e un furgoncino coinvolti, con feriti. Fa rabbia. Fa rabbia perché non è stata una fatalità”. A parlare è il consigliere municipale Luca Bratta. Che ricorda: “In commissione del Primo Municipio, opposizione e maggioranza hanno votato in maniera unita. Successivamente, con un ordine del giorno a firma mia e del collega Claudio Iusco, avevamo chiesto più controlli, l’adozione di sistemi innovativi per il rallentamento delle autovetture e dei ciclomotori e l’installazione di un semaforo lampeggiante in via De Giosa e in via Crisanzio, all’intersezione con via Francesco Petrelli. Una proposta portata in Consiglio nel mese di novembre e votata all’unanimità da tutti i consiglieri. Avevamo analizzato i dati. Avevamo indicato soluzioni concrete. Perché la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Eppure, nonostante il voto unanime, non è stata data alcuna importanza. Il risultato è sotto gli occhi di tutti”, conclude.
Bari, scontro in via De Giosa, il consigliere municipale: “Incrocio pericoloso”
In consiglio municipale era stata chiesta l'installazione di un semaforo lampeggiante
Bari, Babbo Natale arriva al San...
Babbo Natale arrival San Paolo. Grande festa a partire da questo...
Oltre 120mila prodotti falsi e potenzialmente...
Controlli serrati contro la contraffazione e la vendita di prodotti potenzialmente...
Sequestrati 400 ricci di mare in...
Nei giorni scorsi durante un servizio di sorveglianza lungo il litorale...
Bari, i sindacati Amtab: “Al lavoro...
A seguito del sit in tenutosi il giorno 15 dicembre sotto...