Bari, i sindacati Amtab: “Al lavoro per aumentare la contribuzione dei dipendenti”

La nota dei sindacati

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Dicembre 2025 - 12:01
  • 2 min

A seguito del sit in  tenutosi il giorno 15 dicembre sotto il Comune di Bari e la conseguente convocazione prima con l’assessore Scaramuzzi, poi con il sindaco con la presenza di alcuni Consiglieri Comunali di maggioranza,  i sindacati Amtab della Cgil, Cisl e Uil, scrivono in una nota:  “Innanzitutto si è discusso della situazione gare nel TPL e di quello che potrebbe accadere alla nostra Azienda, ci è stato comunicato che per quanto riguarda AMTAB è quasi certo l’affidamento in house (senza gara pubblica), in considerazione degli enormi investimenti che l’Amministrazione Comunale sta effettuando in questo periodo.
Successivamente, si è passati a discutere del rinnovo del testo unico ed in particolare del punto che riguarda il premio di risultato, in merito a questi due punti il Sindaco ci ha chiesto di rivederci dopo qualche giorno, così da avere la possibilità di confrontarsi con l’Amministratore Unico dell’Azienda, e quindi ci convocava per il giorno 18 dicembre”.
Il giorno 18 dicembre si è tenuto un secondo incontro con il sindaco.  “Abbiamo ripreso la discussione sul punto che riguarda il T.U., in particolare sulla questione premio di risultato e se ci fosse la possibilità di trasformare il premio in buoni pasto, cosi da far ottenere sia agli autisti che a tutto il personale la possibilità di migliorare da subito la propria contribuzione, così come proposto anche all’Amministratore unico, il quale, in una delle ultime riunioni ci sembrò disponibile e che si riservava di parlare con
la Proprietà. Nell’occasione il Sindaco alla presenza dei rappresentanti di CGIL CISL e UIL e di alcuni Consiglieri Comunali, si impegnava a trovare le risorse necessarie per erogare i buoni pasto, così da poterli far diventare strutturali. Ci riteniamo soddisfatti per il momento di quello che è stato l’esito dell’incontro, così, da poter permettere almeno per il momento un miglioramento della contribuzione, tenuto conto che al momento i lavoratori con 1200 euro mensili non riescono ad arrivare neppure alla terza settimana”, conclude la nota.

