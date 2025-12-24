MERCOLEDì, 24 DICEMBRE 2025
Allarme ‘caro pesce’: impennata dei prezzi dei prodotti ittici in vista delle festività natalizie

Federconsumatori: "No a speculazioni"

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Dicembre 2025 - 12:15
pescheria pesce
  • 2 min

Non sorprende, purtroppo, l’impennata dei prezzi dei prodotti ittici in vista delle festività natalizie. Secondo le ultime rilevazioni, si registrano aumenti record per alcune specie: le mazzancolle segnano un +22% in soli sette giorni, il polpo supera i 20 euro/kg e i calamari del Tirreno arrivano a toccare i 30 euro/kg. Questi i dati dell’analisi sui prezzi all’ingrosso di Bmti, che, quindi, al consumo aumentano notevolmente.

Questi rincari spropositati, spiega Federconsumatori, possono essere giustificati solo in minima parte da fattori come il fermo pesca, il maltempo e l’aumento della domanda, spesso nascondono fenomeni speculativi che colpiscono duramente i consumatori, portandoli in molti casi a modificare i propri menu delle feste.

“Non possiamo accettare che i cittadini siano costretti a subire aumenti simili, che si sommano a quelli che si sono susseguiti negli ultimi anni. Per di più se ingiustificati. Per questo chiediamo un monitoraggio attento sulla determinazione dei prezzi in questa fase, nonché un intervento deciso delle autorità competenti per contrastare fenomeni speculativi e garantire trasparenza nella filiera”.

Federconsumatori invita i consumatori a prestare la massima attenzione nella scelta dei prodotti, privilegiando:

Specie alternative, meno ricercate e quindi meno soggette ai rincari.
Prodotti locali e tracciabili, a garanzia della freschezza e della qualità.
Acquisti consapevoli, evitando di cedere alla corsa dell’ultimo minuto che alimenta ulteriormente i rialzi.
Attenzione alla freschezza: verificare l’aspetto, l’odore e le condizioni di conservazione, controllando sempre le etichette, per tutelare salute e portafoglio.

