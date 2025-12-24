MERCOLEDì, 24 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,035 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,035 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, scoperti oltre 10 kg di botti illegali in un box dell’ex Quartiere Stanic

Accertamenti in corso

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Dicembre 2025 - 18:57
Sequestro Bari botti
  • 49 sec

La Polizia Locale di Bari ha messo le mani su un ingente quantitativo di fuochi d’artificio illegali, scoprendo oltre 10 chili di materiale esplosivo nascosto in un box dell’ex Quartiere Stanic. La merce, detenuta senza autorizzazione, è stata subito sequestrata e un uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Secondo quanto riferito dagli agenti, l’operazione è il frutto di controlli mirati volti a garantire la sicurezza in città, soprattutto in prossimità delle festività. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera filiera della merce, con particolare attenzione al venditore che risulterebbe gestire la propria attività in Campania.

Foto di repertorio﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Fiamma olimpica, non solo tappa a...

Il prossimo 31 dicembre Alberobello vivrà una giornata destinata a entrare...
- 24 Dicembre 2025
Eventi

Bari, imparare divertendosi: al Planetario arriva...

Imparare divertendosi, è questo il fulcro dell'evento previsto per sabato 27...
- 24 Dicembre 2025
Dalla città

Mobilità, a Bari prorogata al 31...

Il Comune di Bari ha prorogato al 31 marzo 2026 la...
- 24 Dicembre 2025
Cronaca

Bari, scoperti oltre 10 kg di...

La Polizia Locale di Bari ha messo le mani su un...
- 24 Dicembre 2025