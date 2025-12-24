Bari, scoperti oltre 10 kg di botti illegali in un box dell’ex Quartiere Stanic

La Polizia Locale di Bari ha messo le mani su un ingente quantitativo di fuochi d’artificio illegali, scoprendo oltre 10 chili di materiale esplosivo nascosto in un box dell’ex Quartiere Stanic. La merce, detenuta senza autorizzazione, è stata subito sequestrata e un uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Secondo quanto riferito dagli agenti, l’operazione è il frutto di controlli mirati volti a garantire la sicurezza in città, soprattutto in prossimità delle festività. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera filiera della merce, con particolare attenzione al venditore che risulterebbe gestire la propria attività in Campania.

Foto di repertorio﻿