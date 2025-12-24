Bari, blitz della polizia al San Paolo e Japigia: sequestrati botti illegali. Due arresti

Nel corso di due distinte operazioni di polizia, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, nei giorni scorsi, due soggetti baresi, di cui un 33enne con precedenti di polizia per detenzione illecita di materiale esplodente, ed un 32enne incensurato, in quanto trovati in possesso di materiale pirotecnico illegale.

È importante sottolineare che i relativi procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione delle misure pre-cautelari, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.

Gli arresti in questione si collocano nell’ambito di una più ampia azione di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’illecita detenzione di materiale pirotecnico vietato, avviata recentemente da parte della Polizia di Stato, nella Città Metropolitana di Bari, anche in vista dell’approssimarsi dei festeggiamenti di fine anno.

In dettaglio, nel corso di una prima operazione avvenuta in data 19 dicembre u.s., gli agenti della locale Squadra Mobile, coadiuvati da personale del Nucleo Artificieri della Questura di Bari, hanno operato nel quartiere San Paolo, di questo Capoluogo, sottoponendo a perquisizione un’autovettura in uso al 33enne, che ha restituito esito positivo. Infatti, ben occultati all’interno dell’auto, sono stati rinvenuti 10 candelotti, ognuno munito della rispettiva miccia d’accensione; i successivi accertamenti tecnici sui manufatti esplosivi illegali artigianali hanno consentito di confermare la loro concreta portata offensiva, tipica degli esplosivi micidiali.

In seguito, nell’ambito di una seconda operazione di polizia, avvenuta in data 22 dicembre u.s., questa volta nel quartiere Japigia, sono state sottoposte a perquisizione due “cantinole” ubicate al piano interrato di un edificio residenziale, nella piena disponibilità del 32enne, poi arrestato. Anche in questa circostanza, l’esito dell’attività di polizia, condotta sempre da personale della Squadra Mobile e del Nucleo Artificieri, è stato positivo; sono stati, infatti, rinvenuti e sottoposti a sequestro ben 561 ordigni artigianali illegali, contenenti circa 25 Kg di esplosivo, oltre ad altro materiale pirotecnico lecito, del peso netto di 75 kg, che non poteva, comunque, essere detenuto dall’arrestato, in quanto non in possesso delle prescritte licenze.