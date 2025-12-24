Bari, è la vigilia di Natale con la tradizionale passeggiata in centro. Tra aperitivi e corsa agli ultimi regali

Un pezzo di focaccia sul mare, poi la corsa a trovare quegli amici o quei parenti tornati in città per le feste, un brindisi, poi un altro e ancora la corsa agli ultimi regali per chi, tra lavoro e impegni, non è riuscito ad anticipare i tempi. E’ il 24 dicemrbe e la città si prepara a festeggiare la vigilia di Natale con le sue tradizioni, tra vicoli del borgo antico e del centro pronti a riempirsi di presenze. Sono tantissime le persone che, come da tradizione, si incontreranno per farsi gli auguri prima di riunirsi a tavola con i propri cari per la cena della vigilia.

Proprio in virtù di questo sono molti gli eventi previsti, non solo pub e locali aperti anche di giorno per accogliere cittadini e turisti, ma anche moltissime attività per famiglie e bambini. Nel corso della mattinata e sino al pomeriggio sono previste tante iniziative, tra queste anche eventi organizzati dall’amministrazione. In piazza Umberto è previsto il Winter Melody Show – Armonie d’inverno con tre spettacoli alle 15, alle 16 e alle 17. In piazza Garibaldi invece è prevista la Holiday Music Experience – suoni ed emozioni delle feste con tre episodi a partire dalle 10.30, fino alle 12.30.

Particolare attenzione ai botti, ma anche ai dj set, recentemente vietati in seguito a ordinanza per la giornata odierna. L’amministrazione comunale infatti, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti e a seguito della circolare della Questura di Bari del 11/12/2025 avente ad oggetto “Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia”, integrata dalla nota del giorno successivo nella quale si invitano le autorità locali a tenere nella dovuta considerazione l’attuale quadro socio-politico con la possibilità di aumento dei rischi legati a fenomeni di forte aggregazione sociale che portano spesso a un eccessivo consumo di bevande alcoliche con conseguenze non controllabili, ha emanato un’ordinanza a tutela della sicurezza urbana per il periodo delle festività natalizie.

In particolare, in occasione di manifestazioni e/o eventi organizzati presso i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, si sono spesso verificati evidenti episodi in contrasto con il rispetto della pubblica quiete, la sicurezza urbana e il decoro dei luoghi dovuti a comportamenti dei singoli sfociati in atti contrari alla legge e al senso civico nonché pericolosi per l’incolumità stessa delle persone, come purtroppo più volte registrato dai fatti di cronaca. A questa condizione si aggiungono i pericoli derivanti dall’utilizzo improprio di petardi e botti che genera inevitabilmente una serie di conseguenze rischiose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all’integrità fisica delle persone e degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico a beni pubblici e privati. A questo link l’ordinanza completa.

Foto repertorio