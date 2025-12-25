Natale a Bari, tra pranzi, mercatini e gli eventi nei due villaggi

Non si fermano gli eventi per Natale e oggi da piazza Umberto a piazza Garibaldi, passando per l’albero di Natale di piazza del Ferrarese, sono diversi gli appuntamenti in programma.

A cominciare proprio dai due villaggi di piazza Umberto e piazza Garibaldi che resteranno aperti no stop dalle 9 alle 22. Alle 17 è poi previsto il momento dell’arrivo della Befana. Tra musiche allegre, giochi coinvolgenti e piccole sorprese, l’attesa si trasformerà in un momento pieno di entusiasmo e divertimento.

Quando la Befana farà il suo ingresso con la sua inseparabile scopa e il sacco dei dolci, porterà con sé un’atmosfera di festa capace di emozionare grandi e piccoli, chiudendo la giornata con un ricordo speciale.

Gli appuntamenti fissi nei villaggi

Eventi e laboratori ricorrenti accompagneranno tutta la stagione natalizia nelle piazze Garibaldi e Umberto I. I laboratori di seguito elencati, che utilizzano materiali ecologici, sono stati pensati per bambini e bambine dai 4 ai 12 anni:

Danze del Mondo

Attività quotidiana di animazione musicale e interculturale: bambini e famiglie vengono guidati in danze semplici su musiche natalizie.

Festa dei Desideri

Attività quotidiana di animazione musicale: letture e riflessioni condivise per bambini insieme agli Elfi.

Laboratorio “Mani di Pace”

Decorazione di cuori, stelle e colombe da appendere all’Albero dei desideri

Laboratorio “Lettere per BabboNatale”

Composizione di lettere per Babbo Natale, insieme agli Elfi, per rendere ogni desiderio un incantesimo di gioia.

Laboratorio “Decorazioni dal Mondo”

Ideazione realizzazione di addobbi ispirati a diverse e suggestive tradizioni natalizie internazionali.

Laboratorio “Foglie Di Speranza”

Creazione di foglie e petali con parole positive da appendere all’Albero della Pace.

Laboratorio “L’Albero dei Desideri”

Scrittura di un desiderio di pace da appendere a un grande albero collettivo

Anche i mercatini della Muraglia accoglieranno tutti coloro che vorranno, anche dopo i tradizionali pranzi natalizi, farsi una passeggiata in centro, ai piedi del grande albero di Natale.

Gli appuntamenti solidali

In occasione delle festività natalizie, i servizi offerti dal Comune di Bari in favore delle persone più fragili, grazie alla collaborazione con le realtà locali del privato sociale, prevedono un calendario di eventi ricreativi e di socializzazione organizzati per allietare i giorni di festa.

“Anche durante queste festività natalizie – commenta l’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella – con il prezioso sostegno delle realtà associative del nostro territorio, abbiamo programmato, accanto ai servizi ordinari, dei momenti di svago e socialità dedicati alle persone più vulnerabili, con l’auspicio che, per qualche ora, anche loro possano respirare un’aria di festa. Come sempre, un ringraziamento speciale va a quanti scelgono di dedicare tempo ed energie a chi è solo e in difficoltà anche nelle giornate tradizionalmente riservate agli affetti più cari. La solidarietà, la cura, l’attenzione, sono valori fondamentali per rafforzare il senso di comunità”.

Centro polivalente AREA 51:pranzi e cene solidali

Giovedì 25 dicembre

Pranzo

Pettole alla pizzaiola e sgagliozze, orecchiette alla bolognese, fusi di pollo e patate (con pane), frutta e panettone.

Cena

Pasta con zucchine, veggie burger e insalata (con pane), frutta.

Venerdì 26 dicembre

Pranzo

Risotto ai funghi, hamburger con patate, frutta e panettone.

Cena

Pasta con tonno e olive nere, bastoncini di pesce e insalata mista (con pane), frutta.

Prenotazione pasti: dalle ore 9.00 alle 10.30 per il pranzo e dalle ore 13.00 alle 15.30 per la cena.

Centro polivalente AREA 51: momenti di socializzazione

25 dicembre : “Natale in Festa!”, pranzo di Natale in compagnia, maratona musicale “Christmas Karol” e giochi da tavola (dalle ore 12.30 alle 18)

: “Natale in Festa!”, pranzo di Natale in compagnia, maratona musicale “Christmas Karol” e giochi da tavola (dalle ore 12.30 alle 18) 26 dicembre: “Chocolate Party!”, visione di film a tema natalizio e merenda con cioccolata calda (dalle ore 16 alle 18).

Pronto Intervento Sociale – P.I.S.

Resta operativo il servizio garantito da Pronto Intervento Sociale anche nelle giornate di festa del 24, 25 e 26 dicembre. Il P.I.S., contattabile attraverso il numero verde 800 093470 e di telefono 080 8493594, è rivolto a chiunque si trovi in condizioni di difficoltà, anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazioni che richiedano immediato intervento sociale.

Il servizio, promosso dall’assessorato al Welfare, lavora in rete con il Servizio sociale dei Municipi, la Polizia Municipale, le Forze dell’ordine, la Polfer, la Questura, la Prefettura, l’Asl, il Centro antiviolenza.

Comunità di Sant’Egidio

Mercoledì 25 Dicembre

Anche quest’anno la Comunità di Sant’Egidio organizzerà il pranzo di Natale alle ore 13, presso la Chiesa del Gesù, in vico dei Gesuiti, a Bari vecchia.

Parrocchie Caritas diocesana

La rete delle parrocchie della Caritas Diocesana assicurerà pranzi e cene alle persone più fragili secondo il calendario di seguito specificato:

PRANZO

giovedì 25 dicembre: Santa Chiara e San Nicola a Carbonara

venerdì 26 dicembre: Santa Chiara

CENA

venerdì 26 dicembre: Missionarie di carità.

Azioni in collaborazione con l’associazione In.Con.Tra

La sera di venerdì 26 dicembre, infine, sarà organizzata una tombolata con le persone senza dimora presso la mensa polifunzionale, in via Tanzi con angolo via Dieta di Bari, nei locali del mercato coperto Guadagni.