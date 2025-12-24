Fiamma olimpica, non solo tappa a Bari: attraverserà anche Alberobello

Il prossimo 31 dicembre Alberobello vivrà una giornata destinata a entrare nella storia cittadina. La Fiamma Olimpica, diretta verso Milano-Cortina 2026, attraverserà la Città dei Trulli nel corso della tappa Brindisi-Bari, facendo il suo ingresso nello storico Rione Monti tra le 12.30 e le 13.

Un passaggio carico di valore simbolico, che vedrà coinvolti anche due sportivi del territorio, il bobbista Marco Vignola e la maratoneta Carmela Glorioso, e che porterà il simbolo universale dei Giochi Olimpici tra le vie del sito UNESCO, patrimonio dell’umanità dal 1996. Trulli, piazze e scorci iconici faranno da cornice a un evento che celebra sport, comunità e dialogo tra i popoli.

“Accogliere la Fiamma Olimpica è un momento storico e profondamente simbolico per Alberobello», ha dichiarato il sindaco Francesco De Carlo, sottolineando come il passaggio dei tedofori rappresenti la chiusura ideale di un anno che ha visto lo sport protagonista della vita cittadina. L’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla realizzazione degli eventi sportivi del 2025, invitando cittadini e visitatori a partecipare alla giornata.

Il passaggio della Fiamma arriva infatti a coronamento di un anno intenso, caratterizzato da numerosi appuntamenti agonistici che hanno richiamato in città atleti e appassionati da tutta Italia e dall’estero. Dalla prima tappa italiana del Giro d’Italia, che a maggio ha colorato Alberobello di rosa, ai trail disputati nei ponti di giugno e novembre, fino a gare, raduni e iniziative sportive distribuite in tutte le stagioni, la Città dei Trulli si è confermata punto di riferimento per lo sport sia agonistico sia dilettantistico.

“Vedere la Fiamma brillare tra i trulli sarà un’emozione per tutta la comunità”, ha commentato l’assessore allo Sport Saverio Sgobba. “Questo passaggio sintetizza un anno in cui Alberobello ha corso, pedalato e gioito insieme ai suoi sportivi, dimostrando che lo sport è un linguaggio comune capace di unire generazioni e valorizzare il territorio”. Il percorso dei tedofori attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, consentendo a residenti e turisti di assistere da vicino a uno dei momenti più iconici dei Giochi Olimpici. Il Comune, in collaborazione con le associazioni locali, sta inoltre definendo un programma di iniziative collaterali rivolte a famiglie, studenti e sportivi, con attività di animazione e partecipazione che accompagneranno l’intera giornata. L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a prendere parte all’evento e ad accogliere i tedofori lungo le strade del centro.