Il palco è completato: Bari è pronta per accendere la notte di San Silvestro

Conto alla rovescia iniziato: appuntamento in Piazza Libertà

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Dicembre 2025 - 14:39
Palco
  • 36 sec

Bari è pronta ad accendere il conto alla rovescia verso il nuovo anno con una lunga notte di musica e spettacolo nel cuore della città. In Piazza Libertà il grande palco è già in piedi e l’attesa cresce per il concertone del 31 dicembre, che porterà migliaia di persone a salutare il 2025 sotto le luci e le note dei protagonisti della musica italiana.

A guidare il pubblico in questa notte speciale saranno Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, chiamati a tenere insieme generazioni diverse davanti al palco e davanti alla televisione: l’evento, infatti, sarà trasmesso in diretta su Canale 5, trasformando Bari in una grande piazza nazionale per il brindisi di fine anno.

La scaletta promette un viaggio musicale che attraversa epoche e stili. Sullo stesso palco saliranno nomi che hanno fatto la storia della canzone italiana, come Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi e Mietta, accanto ad artisti amatissimi dal pubblico più giovane. Dai The Kolors a Baby K, da Fred De Palma a Sarah Toscano, fino a Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei e I Desideri, senza dimenticare Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi ed Eddie Brock.

