Natale anche per i più fragili a Bari: pasti e coperte calde ai senzatetto

In occasione delle festività natalizie, i servizi offerti dal Comune di Bari in favore delle persone più fragili, grazie alla collaborazione con le realtà locali del privato sociale, prevedono un calendario di eventi ricreativi e di socializzazione organizzati per allietare i giorni di festa.

“Anche durante queste festività natalizie – commenta l’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella – con il prezioso sostegno delle realtà associative del nostro territorio, abbiamo programmato, accanto ai servizi ordinari, dei momenti di svago e socialità dedicati alle persone più vulnerabili, con l’auspicio che, per qualche ora, anche loro possano respirare un’aria di festa. Come sempre, un ringraziamento speciale va a quanti scelgono di dedicare tempo ed energie a chi è solo e in difficoltà anche nelle giornate tradizionalmente riservate agli affetti più cari. La solidarietà, la cura, l’attenzione, sono valori fondamentali per rafforzare il senso di comunità”.

Centro polivalente AREA 51:pranzi e cene solidali

Mercoledì 24 dicembre

· Pranzo

Pasta con pesto alla genovese, gratins al formaggio e insalata (con pane), frutta.

· Cena

Frittelle al baccalà, risotto ai frutti di mare, hamburger di merluzzo con insalata mista (con pane), frutta e panettone.

Giovedì 25 dicembre

· Pranzo

Pettole alla pizzaiola e sgagliozze, orecchiette alla bolognese, fusi di pollo e patate (con pane), frutta e panettone.

· Cena

Pasta con zucchine, veggie burger e insalata (con pane), frutta.

Venerdì 26 dicembre

· Pranzo

Risotto ai funghi, hamburger con patate, frutta e panettone.

· Cena

Pasta con tonno e olive nere, bastoncini di pesce e insalata mista (con pane), frutta.

Prenotazione pasti: dalle ore 9.00 alle 10.30 per il pranzo e dalle ore 13.00 alle 15.30 per la cena.

Centro polivalente AREA 51: momenti di socializzazione

· 24 dicembre: “Brindisi di Natale” (dalle ore 19.30 alle 20)

· 25 dicembre: “Natale in Festa!”, pranzo di Natale in compagnia, maratona musicale “Christmas Karol” e giochi da tavola (dalle ore 12.30 alle 18)

· 26 dicembre: “Chocolate Party!”, visione di film a tema natalizio e merenda con cioccolata calda (dalle ore 16 alle 18).

Pronto Intervento Sociale – P.I.S.

Resta operativo il servizio garantito da Pronto Intervento Sociale anche nelle giornate di festa del 24, 25 e 26 dicembre. Il P.I.S., contattabile attraverso il numero verde 800 093470 e di telefono 080 8493594, è rivolto a chiunque si trovi in condizioni di difficoltà, anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazioni che richiedano immediato intervento sociale.

Il servizio, promosso dall’assessorato al Welfare, lavora in rete con il Servizio sociale dei Municipi, la Polizia Municipale, le Forze dell’ordine, la Polfer, la Questura, la Prefettura, l’Asl, il Centro antiviolenza.

Comunità di Sant’Egidio

Mercoledì 25 Dicembre

Anche quest’anno la Comunità di Sant’Egidio organizzerà il pranzo di Natale alle ore 13, presso la Chiesa del Gesù, in vico dei Gesuiti, a Bari vecchia.

Parrocchie Caritas diocesana

La rete delle parrocchie della Caritas Diocesana assicurerà pranzi e cene alle persone più fragili secondo il calendario di seguito specificato:

PRANZO

· mercoledì 24 dicembre: Maria SS. Rosario Bari

· giovedì 25 dicembre: Santa Chiara e San Nicola a Carbonara

· venerdì 26 dicembre: Santa Chiara

CENA

· mercoledì 24 dicembre: Missionarie di carità

· venerdì 26 dicembre: Missionarie di carità.

Azioni in collaborazione con l’associazione In.Con.Tra

Domani, mercoledì 24 dicembre, a partire dalle ore 19, l’unità di strada dell’associazione In.Con.Tra girerà sul territorio per augurare buon Natale a tutte le persone senza dimora nei luoghi dove solitamente sostano, per portare loro piccoli doni e garantire un pasto caldo. Per l’occasione saranno distribuite delle coperte colorate cucite a mano durante l’evento “La felicità al quadrato” da alcuni volontari, grazie alla composizione di alcuni quadrati di lana.

La sera di venerdì 26 dicembre, infine, sarà organizzata una tombolata con le persone senza dimora presso la mensa polifunzionale, in via Tanzi con angolo via Dieta di Bari, nei locali del mercato coperto Guadagni.