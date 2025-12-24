Mobilità, a Bari prorogata al 31 marzo la sperimentazione di MaaS4Italy

Il Comune di Bari ha prorogato al 31 marzo 2026 la scadenza dell’avviso pubblico per l’erogazione degli incentivi previsti dal progetto “Mobility as a Service for Italy – Bari”, finanziato con risorse del Fondo complementare al PNRR – PNC-A.1-N1, misura 1.4.6 MaaS4Italy.

Il reperimento di ulteriori fondi, dunque, consentirà di proseguire con gli incentivi finalizzati alla sperimentazione di un sistema MaaS, dopo il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi registrati nella fase di massima espansione della sperimentazione.

La proroga posticipa il termine di scadenza dell’avviso dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili, circostanza che sarà oggetto di specifica comunicazione tramite i canali ufficiali del COmune.

Gli incentivi erogati entro il 31 marzo 2026 potranno essere utilizzati dagli utenti sperimentatori fino al 30 aprile 2026: dopo questa data eventuali voucher residui non utilizzati saranno azzerati.

L’estensione temporale della sperimentazione è stata possibile grazie a una rimodulazione del piano operativo approvata dalla giunta comunale (deliberazione n. 922 del 19 dicembre scorso), che incrementa di 250.000 euro la voce di costo dedicata agli incentivi diretti alla domanda per un totale di 1.240.000 euro, senza modificare il termine complessivo di conclusione del progetto, fissato al 30 giugno 2026.

Resta invariata la percentuale di sconto applicata ai viaggi acquistati attraverso le piattaforme MaaS utilizzando la pianificazione del viaggio, con l’incentivo che non supera il 50% del costo di ciascun titolo, lasciando la restante quota a carico dell’utente.

Nel periodo di proroga, l’amministrazione, in coordinamento con i MaaS Operator e con la società incaricata della gestione della politica incentivante, sta valutando la possibilità di attivare casi d’uso specifici dedicati, in particolare, al pendolarismo (su specifiche tratte) e alla corporate mobility sul territorio comunale. Eventuali ulteriori forme di incentivo o sperimentazione dedicate saranno oggetto di separati provvedimenti e di relativa comunicazione agli utenti.

“Siamo soddisfatti di essere riusciti a recuperare le economie di progetto per prorogare la sperimentazione e, quindi, l’erogazione degli incentivi MaaS4Italy fino al 31 marzo 2026. Circostanza che ci consente di consolidare una sperimentazione che ha già dato risultati significativi in termini di utenti coinvolti e di spostamenti effettuati con soluzioni di mobilità sostenibile – commenta l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi -. Grazie alla rimodulazione delle risorse e alla collaborazione di tutti gli attori dell’ecosistema MaaS di Bari, continuiamo a sperimentare un sistema digitale di mobilità che rende più semplice e conveniente muoversi a Bari senza ricorrere all’auto privata”.