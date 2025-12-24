Turismo congressuale, Italia prima al mondo per crescita negli ultimi quattro anni

L’Italia è il Paese che, tra il 2021 e il 2025, ha registrato la maggiore crescita al mondo nel numero di congressi scientifici internazionali ospitati. È quanto emerge dalla ricerca elaborata dalla società specializzata GainingEdge e presentata al Campidoglio nel corso dell’edizione 2025 degli Italian Knowledge Leaders (IKL), iniziativa promossa da Convention Bureau Italia insieme all’Assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, con il sostegno di Enit, Crui e Frecciarossa.

Secondo i dati illustrati, l’Italia ha registrato un incremento del +19,98%, pari a 204 congressi scientifici internazionali in più, un risultato che la colloca al primo posto davanti ai principali competitor europei, molti dei quali segnano invece una flessione. All’evento hanno partecipato oltre 50 Knowledge Leaders italiani – accademici, ricercatori, clinici e professionisti con incarichi di rilievo nelle associazioni scientifiche internazionali – considerati figure chiave nell’attrazione dei grandi eventi congressuali. Presenti, tra gli altri, Alessandra Priante (presidente Enit Spa), Manlio Galiè (presidente Advisory Board IKL), Carlotta Ferrari (presidente Convention Bureau Italia), Tobia Salvadori (direttore Convention Bureau Italia) e Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma Capitale. Il ministro del Turismo Daniela Santanché ha inviato un messaggio di saluto.

Particolarmente significativo il dato relativo alla presenza italiana nei board delle associazioni scientifiche internazionali: negli ultimi quattro anni 396 nuovi italiani sono entrati negli organismi direttivi, un incremento superiore a quello registrato da Spagna (+295), Regno Unito (+265), Germania (+241) e Francia (+216). Secondo lo studio, proprio i Knowledge Leaders rappresentano i principali promotori delle candidature che consentono all’Italia di ospitare congressi di rilievo internazionale.

Nel suo messaggio, il ministro Santanché ha sottolineato come “il turismo congressuale attivi filiere di altissima qualità, sia programmabile con largo anticipo, coinvolga visitatori ad alta capacità di spesa e valorizzi il made in Italy, senza gravare sulle destinazioni”, evidenziandone la coerenza con le strategie nazionali di destagionalizzazione e qualificazione dei flussi turistici. La presidente di Convention Bureau Italia, Carlotta Ferrari, ha evidenziato come i risultati confermino la competitività del sistema italiano della meeting industry, auspicando tuttavia un supporto strutturale e continuativo per consolidare il posizionamento del Paese nel medio-lungo periodo.

Nel corso dell’iniziativa sono stati assegnati i Premi Nazionali Italian Knowledge Leaders, dedicati alle categorie Congresso Inclusivo e Congresso Sostenibile, oltre ai riconoscimenti per i Destination Champions. È stato inoltre conferito il Premio Legacy, destinato a studenti e ricercatori distintisi in esperienze congressuali di livello internazionale.

Foto Freepik