Boom di viaggi a Natale, ma le famiglie tagliano i consumi

La spesa natalizia degli italiani è in diminuzione, nonostante il boom di viaggi tra Natale ed Epifania. È quanto emerge dall’analisi del centro studi di Conflavoro sui consumi in vista delle festività 2025. Il valore complessivo degli acquisti scende da 20 a 18,4 miliardi di euro (-8%), mentre il budget mensile delle famiglie passa in media da 2.300 a 1.980 euro (-13,9%). In flessione anche la spesa per i regali, pari a 204 euro pro capite (-2,8%).

A incidere è soprattutto l’aumento delle spese fisse: la casa assorbe il 33% del budget, seguita da beni alimentari ed essenziali (27%), energia e utenze (15%), trasporti e assicurazioni (9%). Una pressione che spinge molte famiglie a destinare la tredicesima alla copertura dei costi ricorrenti, riducendo gli acquisti non indispensabili.

Sul fronte alimentare, la tradizione tiene: per pranzi e cene natalizie la spesa complessiva è stimata in 2,4 miliardi di euro, con una media di 152 euro a famiglia. Il rinnovo degli addobbi coinvolge il 37% delle famiglie, con una spesa media di 260 euro. In forte crescita il turismo. Tra Natale ed Epifania si sposteranno 18,5 milioni di italiani, di cui 10 milioni per una vacanza vera e propria. La spesa media per i viaggi sale a 410 euro (+18,3% sul 2024): 370 euro per le mete italiane e 950 euro per quelle estere. Tra le destinazioni nazionali più gettonate figurano Napoli, Milano, Roma, Catania, Palermo, Torino, Bari, Verona, Venezia e Bologna; all’estero prevalgono Spagna, Francia e Regno Unito.

Lo shopping conferma il peso crescente del digitale: il 62% degli italiani utilizza un canale ibrido tra online e negozi fisici, mentre il 65% anticipa gli acquisti durante il Black Friday. Le categorie più acquistate restano abbigliamento (25%), prodotti beauty (20%), giocattoli (18%), libri (15%) ed enogastronomia (10%). Rilevante anche il profilo solidale: il 28% degli italiani parteciperà ad attività benefiche e il 15% effettuerà almeno una donazione, con maggiore incidenza tra le fasce 45–74 anni. Le motivazioni principali sono il valore etico del gesto, la riduzione degli sprechi e l’impatto concreto della donazione.

“Il Natale 2025 racconta un’Italia che non rinuncia alle tradizioni, ma il carovita assorbe la tredicesima e frena i consumi”, sottolinea il presidente nazionale di Conflavoro Roberto Capobianco, che chiede interventi per rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie e accompagnare le piccole e medie imprese nella transizione digitale senza penalizzare il commercio di prossimità.