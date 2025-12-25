Bari, spazi al chiuso per lo sport e più attenzione alle periferie: le associazioni scrivono a Babbo Natale

Più spazi al chiuso per lo sport, con un palazzetto tutto nuovo per le attività al coperto e più presenza in periferia dove “sentiamo di essere abbandonati”. Sono alcune delle richieste che le associazioni, tra loro anche i commercianti, hanno effettuato affidando le proprie speranze in una lettera immaginaria a Babbo Natale relativa ai quartieri del Municipio 3 e 5, in particolare San Paolo, ma anche San Pio, Palese e Santo Spirito.

“Ci sono zone della città completamente abbandonate – raccontano i referenti di alcune associazioni sportive – a Babbo Natale chiedo di cambiare rotta sul tema. Mi piacerebbe che la vita per i cittadini sia migliore, ma questo passa anche dal supporto che l’amministrazione è pronto a dare a chi si occupa del territorio. Tanto è stato fatto, ma tanto c’è da fare e oggi, per esempio, credo che manchi uno spazio in più per lo sport al chiuso nel Municipio 5. Ci sono tante realtà bellissime che sono costrette ad emigrare al centro di Bari, quando sarebbe bello per i bimbi e per i giovani fare il proprio sport preferito sotto casa. Di spazi da poter adibire ce ne sono”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri.

“Caro Babbo Natale sarebbe possibile farci avere un teatro o un cinema o perché no un luogo per la cultura, dove fare mostre e leggere libri, come una biblioteca? – scrive invece una cittadina (e commerciante) attiva nel settore culturale – “questi politici pensano di fare del nostro bene, ma non ci conoscono. Tirano su solo cose di cemento e piste ciclabili come se non ci fosse un domani, ma non lo sanno che sono poco utilizzate. Ecco al massimo marciapiedi più larghi, quello si, ci entrerebbero bici e pedoni e magari anche delle belle panchine con librerie itineranti. Forse chiedo troppo?”, conclude. “Vorremmo essere più ascoltati – conclude infine un commerciante – fanno tante cose, ma con noi non parlano. Tutte le iniziative realizzate sono dedicate al cibo e qui nel frattempo perdiamo la nostra bella idendità. Vorremmo essere ascoltati e magari creare iniziative che avvicinino il centro cittadino alla nostra realtà di periferia perché abbandonata a se stessa”, conclude. Non solo Municipio 5, lettere e desideri arrivano anche dal San Paolo.

“Vorrei che ci fosse più attenzione anche per noi al San Paolo – racconta invece Michele Genchi, responsabile del comitato Santa Rita – ci sarebbe bisogno di più verde e più spazio per gli amici a quattro zampe, più strade pulite perché vedo molto disordine in particolare per la raccolta differenziata, c’è molta sporcizia nel nostro quartiere. Servirebbero anche più aree per i cani e spazi per gli anziani, ma anche per i bambini. Sarebbe bello anche che ci fossero eventi per tutti, sono fiducioso e spero che il nostro quartiere possa migliorare”, conclude.