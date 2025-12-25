GIOVEDì, 25 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,045 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,045 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Finiscono con l’auto fuori strada, muore 18enne. Altri due feriti

Nel Nord Barese

Pubblicato da: redazione | Gio, 25 Dicembre 2025 - 20:34
ambulanza
  • 34 sec

È di un morto e due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle cinque del mattino di oggi a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese.

La vittima, un 18enne, si chiamava Giuseppe Di Stasi.

I feriti sono suoi coetanei e sono ricoverati nel policlinico di Foggia: si tratta di una ragazza e un ragazzo che hanno rispettivamente riportato un trauma facciale e politraumi toraco-addominali. I tre, originari di San Ferdinando di Puglia, stavano rientrando da Orta Nova (Foggia) dove avrebbero trascorso la vigilia di Natale.
Per cause da stabilire, la loro auto sarebbe uscita fuori strada senza lasciare scampo alla vittima: le manovre di rianimazione praticate dal personale del 118 sono risultate vane. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine. “Siamo addolorati per quanto accaduto: la nostra comunità vive un Natale di sofferenza”, commenta il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia che esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia della giovane vittima. “In occasione del prossimo consiglio comunale – annuncia il primo cittadino- rispetteremo un minuto di silenzio per commemorare il nostro concittadino che ci ha lasciato in modo così improvviso”.

Ne dà notizia l’Ansa.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Senzatetto muore a Bari nel giorno...

Avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 10 gennaio Pietro, il clochard...
- 25 Dicembre 2025
Primo Piano

Finiscono con l’auto fuori strada, muore...

È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente stradale...
- 25 Dicembre 2025
Attualità

A Trani arriva il “Circo delle...

A Trani il nuovo anno si apre all’insegna dello spettacolo e...
- 25 Dicembre 2025
Attualità

Gli avanzi delle Feste, dieci suggerimenti...

Tanti piatti protagonisti delle tavole di Natale e Capodanno degli italiani....
- 25 Dicembre 2025