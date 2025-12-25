Natale nel Nord Barese, tra città accese e storie da vivere

Il Natale è arrivato davvero, quello che si sente nell’aria e nelle strade, fatto di luci accese, voci che si rincorrono e città che rallentano per concedersi il tempo delle feste. Nel nord barese, il calendario degli appuntamenti entra nella sua fase più intensa proprio in questi giorni, tra presepi viventi, musica, mostre e iniziative che accompagneranno residenti e visitatori fino all’Epifania, trasformando i centri storici in luoghi da attraversare senza fretta.

A Trani il Natale continua a raccontarsi attraverso l’arte. Fino al 5 gennaio è possibile visitare la seconda edizione del concorso artistico “Racconti del Natale”, promosso dall’Associazione Delfino Blu, che invita a riscoprire la Natività attraverso scene e ambientazioni capaci di riportare idealmente a “la Betlemme di 2000 anni fa in cui tutto accadde”. Un percorso che unisce passione, tradizione e fede, lasciando spazio alla sensibilità personale di chi sceglie di mettersi in gioco.

A Barletta le feste proseguono con un’esplosione di colori e leggerezza. Fino al 30 dicembre l’auditorium Sala della Comunità Sant’Antonio ospita la mostra di balloon art “Natale di palloncini”, curata dall’architetto Pietro Todisco, un allestimento pensato per sorprendere grandi e piccoli ogni pomeriggio, dalle 17 alle 21, tra musica e installazioni che ridisegnano l’immaginario natalizio.

Bisceglie propone un Natale che intreccia musica, tradizione e suggestione. Dopo gli appuntamenti corali inseriti nel cartellone comunale “Natale a Colori 2025”, l’attenzione si sposta sul Presepe Vivente in stile napoletano del ’700, organizzato dall’associazione Schára odv. La dodicesima edizione va in scena nel borgo antico il 27 e il 28 dicembre, trasformando le stradine in un teatro a cielo aperto, con nuove scene e dettagli che arricchiscono un racconto ormai molto atteso.

A Canosa, la notte tra il 24 e il 25 dicembre è stata animata da “Amalgama”, evento patrocinato dal Comune e curato da Mosaico Group, che ha scelto proprio la notte di Natale per mescolare musica, incontri e atmosfere diverse in un’unica esperienza collettiva, segno di un Natale vissuto anche come occasione di condivisione notturna.

A Modugno il clima delle feste resta vivo fino al 27 dicembre con “La casa di Babbo Natale”. Ogni pomeriggio, dalle 17 alle 21, mascotte, parate e la Street Christmas Band accompagnano l’apertura simbolica della casa più amata dai bambini, con Babbo Natale che arriva a bordo della sua slitta per accogliere famiglie e curiosi.

Ruvo di Puglia guarda già oltre il Natale, verso il momento che segna il passaggio al nuovo anno. Il 31 dicembre, in piazza Matteotti, il Capodanno sarà affidato a DJ Antoine, ospite internazionale della scena house, protagonista di un concerto gratuito che accompagnerà il pubblico fino al conto alla rovescia più atteso.

A Spinazzola, invece, l’atmosfera natalizia si distende nel tempo. “La magia del Natale Spinazzolese” prosegue fino al 6 gennaio con un calendario di eventi che continua ad animare la città anche dopo il giorno di Natale, mantenendo vivo quel senso di attesa che accompagna le festività fino all’Epifania.

Corato offre più di un motivo per uscire di casa in questi giorni. Fino al 31 dicembre il Museo della Città e del Territorio ospita la mostra “Nativitas – La Natività nell’arte”, un percorso espositivo organizzato dalla Pro Loco Quadratum che invita a riscoprire il significato profondo del Natale attraverso opere di artisti di epoche e sensibilità diverse. Un’occasione per fermarsi, osservare e lasciarsi interrogare dalle immagini.

Il nord barese, anche dopo il pranzo di Natale, continua così a raccontarsi attraverso eventi che parlano linguaggi diversi ma condividono lo stesso spirito. È un Natale che non si consuma in un solo giorno, ma che accompagna le comunità passo dopo passo, fino all’Epifania, tra tradizione, creatività e voglia di stare insieme.﻿